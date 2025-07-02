食肆生意佳　擬十一國慶再推折扣

多間食肆昨日提供七一折優惠，吸引大批市民光顧，一整天都大排長龍。（大公報） 中評社香港7月2日電／為慶祝香港回歸祖國28周年，餐飲、商場、酒店等昨日紛紛推七一優惠，不少市民留港消費，盡享優惠，多間推出“全日全單七一折”的餐廳門外大排長龍，市面氣氛熱鬧；有內地旅客來港，趁優惠專程到港島“游電車河”。餐飲業人士表示，今年七一市面人流較去年更暢旺，預料業界整體生意按年增加一成。



大公報報導，全港超過4000間餐廳、酒店及零售店昨日推出七一優惠，大公報記者在銅鑼灣一帶見到，多間連鎖餐廳在店門顯眼位置貼出“全日71折”的海報，傍晚6時已有不少市民排隊吃晚餐。其中太興門外排隊人數持續保持30人以上，店員說，幾乎全日都有人在排隊，是近期最忙的一日，顧客明顯增加。有市民表示，特意為了七一折優惠而來，雖然需要排隊約半小時，仍然願意消費；有市民說，今年七一餐飲優惠十分吸引，選擇留港消費，帶家人外出吃午市自助餐、下午茶和晚餐，“既然有優惠，就出來食多幾餐啦！”



在深水埗一個大型商場內，大公報記者觀察，多間提供七一優惠的食肆貼出宣傳告示吸客，晚飯時間有排隊情況，一間提供全單七一折優惠的台式餐廳有20至30人排隊。



香港富麗敦海洋公園酒店的多間餐廳與中菜廳，提供七一折自助餐、下午茶等優惠，該酒店高級餐飲經理馬浚滔表示，訂座情況比預期理想，一星期預訂已爆滿，人流比去年同期多，食客大約七成是本地客、三成外地旅客。他稱，酒店將會在十一國慶期間，推出“十”和“一”的主題優惠，希望吸引來港消費的旅客。



全港近2000食肆參與



香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，去年參與七一折的食肆近2000間，業界知道優惠有助生意後，今年參與食肆增加，有助吸引留港市民積極出外吃飯，加上預計來港旅客增多，市面人流更暢旺，相信餐飲業生意可較去年多10%。



多個商場昨日推出慶祝活動，信和集團旗下九大商場推出多項活動及購物優惠，並在旗下七個商場及利東街免費派發28000杯雪糕及爆穀、送贈大熊貓造型氣球。朗豪坊推出7折搶100港元的電子現金券、食肆戲院消費賺7倍積分，以及消費每滿100港元即可獲一小時免費泊車等優惠。



不少內地旅客昨日亦受惠於七一優惠，廣州旅客陳小姐說，在銅鑼灣一帶購物，發現很多餐廳推出特別優惠，購物也有現金券，大贊十分驚喜，期待10月國慶時再有類似活動。遊客林小姐說，每次來港旅遊必會坐電車，因為電車有過百年歷史，此次一連三日免費搭電車優惠更便利她外出游玩，期待日後再有類似優惠推出。