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新能源汽車生產“柔性定制，智造升級”
http://www.CRNTT.com
2025-07-02 14:50:01
新能源汽車生產車間自動化設備展示。（圖片來源：新華社）
中評社北京7月2日電／據新華社報導，據中國汽車工業協會數據顯示，2025年1至5月，我國新能源汽車產銷量分別達569.9萬輛和560.8萬輛。
新能源汽車產業的蓬勃發展，得益於精密高效的產業鏈支撐。安徽作為新能源汽車產業大省，匯聚了眾多產業鏈上下游企業及整車製造企業。
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