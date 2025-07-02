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2025年中日韓合作國際論壇在東京舉行
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2025-07-02 15:18:13
中日韓合作秘書處秘書長李熙燮致開幕辭（圖片來源：新華社）
中評社北京7月2日電／據新華社報道，7月1日，在日本東京，中日韓合作秘書處秘書長李熙燮致開幕辭。
2025年中日韓合作國際論壇7月1日在日本東京舉行，主題為“共塑未來：全球變局下的中日韓合作”，逾200名現場嘉賓及數百名線上觀眾參會。
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