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2025年中日韓合作國際論壇在東京舉行
http://www.CRNTT.com   2025-07-02 15:18:13


中日韓合作秘書處秘書長李熙燮致開幕辭（圖片來源：新華社）
　　中評社北京7月2日電／據新華社報道，7月1日，在日本東京，中日韓合作秘書處秘書長李熙燮致開幕辭。

  2025年中日韓合作國際論壇7月1日在日本東京舉行，主題為“共塑未來：全球變局下的中日韓合作”，逾200名現場嘉賓及數百名線上觀眾參會。

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