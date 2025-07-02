國台辦回應賴清德“團結十講”第四講內容

國務院台辦發言人陳斌華答記者問。（圖片來源：中國台灣網） 中評社北京7月2日電／據國務院台辦消息，有記者提問，台灣地區領導人7月1日進行所謂“團結十講”第四講。請問對其中涉兩岸關係內容有何評論？



國務院台辦發言人陳斌華應詢表示，賴清德昨天的講話再次暴露其妄圖“倚外謀獨”“以武謀獨”的險惡用心。其悖逆島內民眾渴望和平發展的主流民意，罔顧台灣同胞生命安全和利益福祉，蓄意挑起兩岸對立對抗、破壞台海和平穩定，在“賣台”“毀台”的邪路上一條道走到黑，是不折不扣的“和平破壞者”、徹頭徹尾的“戰爭販賣者”、名副其實的“麻煩製造者”。



賴清德鼓吹所謂“為台澎金馬而戰”，實則是為民進黨一黨之私而戰、為其“台獨”執念而戰，不惜將無辜民眾綁上“台獨”戰車，讓年輕人走上戰場，成為其分裂圖謀的犧牲品；渲染所謂“大陸軍事威脅”，是為掩蓋其一味挑釁、“以武謀獨”的分裂本質；宣稱所謂“與民主國家站在一起”，實則是加碼繳納“保護費”、遞“投名狀”，換取某些外部勢力撐腰打氣。



“台獨”是台灣最大的災禍。“台獨”一日不除，台海就一天不得安寧。賴清德“謀獨”越深，“毀台”越甚。衹有堅決反對、有力遏制“台獨”分裂，台海和平才能得到切實維護，台灣百姓才能安心安居。



兩岸同屬一個中國，台、澎、金、馬都是中國神聖領土，兩岸同胞都是中國人。只要不搞“台獨”分裂，兩岸就可以共享和平、共謀發展。同時，我們對任何“台獨”分裂行徑決不容忍、決不姑息，有堅定意志、堅強決心和強大能力捍衛國家主權和領土完整，粉碎一切“台獨”分裂圖謀。希望廣大台灣同胞從民族大義和自身福祉出發，堅決反對“台獨”分裂行徑，共同維護台海和平穩定。