中評社香港7月2日電／美國白宮和五角大樓1日證實，美國暫停對烏克蘭的部分軍援。多家美國媒體報導說，這一決定緣於對美國軍火庫存過度下降的擔憂。



新華社報導，白宮發言人安娜·凱利在一份聲明中說，五角大樓在審查美國對全球其他國家的軍事援助後，“決定將美國利益放在首位”。



美國副防長埃爾布裡奇·科爾比發表聲明說，五角大樓“正在嚴格審查和調整”向烏克蘭提供軍援的方式，以符合結束烏克蘭衝突的目標，“同時保持美軍對政府國防優先事項的戰備狀態”。



據美媒披露，數周前，美國防長下令審核美國軍火庫存。除3年來的對烏軍援外，美國近期還空襲也門胡塞武裝、向以色列提供軍火並參與對伊朗空襲等，導致軍火庫存快速下降。



白宮和五角大樓沒有透露暫停向烏克蘭交付武器的類型和數量。美國全國廣播公司援引匿名國防部官員等消息人士的話稱，其中包括數十枚“愛國者”防空導彈、數千枚155毫米高爆榴彈炮炮彈以及逾100枚“獄火”導彈等。



美媒報導說，美國總統特朗普上月出席北約峰會期間表示，烏克蘭希望美國提供“愛國者”防空導彈，“我們會看看能否提供

一些，我們也需要它們”。



據美聯社報導，2022年2月烏克蘭危機升級以來，美國已向烏克蘭提供了價值超過660億美元的武器和軍事援助。