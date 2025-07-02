韓內亂案獨檢組同時傳喚前總理和產業部長

中評社香港7月2日電／韓聯社報道，負責調查前政府內亂叛國案的獨立檢察組2日上午同時傳喚前國務總理韓悳洙和產業通商資源部長官安德根。



內亂獨檢組之前要求韓悳洙上午10時前往首爾高等檢察廳接受訊問，韓悳洙于9時52分許抵達。面對記者有關“如何看待事後補簽戒嚴令文件又予以銷毀”“是否認為自己有內亂同謀之嫌”等提問，他緘口不言。安德根幾乎同一時間現身首爾高等檢察廳。外界認為，獨檢組此舉意在為即將於本月5日進行的前總統尹錫悅第二輪傳喚調查收集證據。



獨檢組目前正在調查尹錫悅是否在實施戒嚴前後針對國務委員濫用職權，以及部分國務委員是否屬於共同犯罪嫌疑人。獨檢組此前發現，在尹錫悅去年底宣佈戒嚴之後，總統辦公室方面曾補制戒嚴令文件以規避問責。據悉，時任總統室附屬室長姜義求編制了有關文件，韓悳洙當時在文件上簽字，但因擔心“事後補制文件”一事曝光引發爭議，不久後決定進行作廢處理，相關文件隨之被銷毀。



預計獨檢組將圍繞韓悳洙是否涉嫌協助隱瞞非法戒嚴、是否參與或支援通過戒嚴發起的叛亂，以及是否通過主持國務會議協助推行戒嚴等問題展開重點訊問。對安德根的調查則將聚焦于他為何出席戒嚴當天的國務會議，以及當天會議上的具體內容。