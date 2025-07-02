特朗普對日本大米發難令關稅談判難上加難

中評社香港7月2日電／共同社報導，美國總統特朗普近日將矛頭指向日本為數不多的大米進口緊咬不放。大米是日本在歷次貿易談判中始終堅守的“禁區”。若輕易擴大進口可能引發參院選舉關鍵票倉之一的大米農戶倒戈，關稅談判也因此難上加難。



▽變得驕橫



特朗普6月30日在社交平台（SNS）發帖稱“讓人們瞧瞧各國對美國變得多麼驕橫”，事實上他單單把矛頭指向日本提起大米問題。



特朗普在6月29日播放的美國電視台採訪中也曾指責日美汽車貿易“不公平”。在30日的社交平台帖文中他宣稱對日本“只會發一封信”，似乎打算單方面寫上關稅稅率發送信函，流露出不願認真談判的態度。



▽反對聲浪



日本政府4月啟動對美談判時就已經對大米進口擴大方案進行了研究。但各大媒體報導後，擔心農業票流失的自民黨等紛紛提出異議。自民黨幹事長森山裕向時任農相江藤拓遞交決議文，指出“絕對不能接受為保護工業品而犧牲農產品的談判方針”。



有自民黨議員認為當前農戶對擴大進口大米的反對聲較4月更甚，其背景是農相小泉進次郎力推的大米降價。



▽深感不安



小泉接連推出大米降價措施。政府和執政黨內對於米價回落趨勢帶動提升支持率抱有期待。但另一方面，秋田縣農協（JA秋田）中央會會長小松忠彥指出“追求‘便宜就好’將導致生產者徹底消失”，農戶們對此深感不安。



大米農戶較多的東北等地是左右參院選舉勝敗的1人區。若米價下跌加上擴大進口導致“全面潰敗”的局面，就會動搖政權根基。政府相關人士感嘆“大米若被放上談判桌，選舉之前將寸步難行。”