巴西港口讓中巴貿易更便捷

巴西塞阿拉州的佩森港集裝箱碼頭。（圖片來源：新華社） 中評社北京7月2日電／據新華社報導，位於塞阿拉州的佩森港是巴西東北部最繁忙的港口，年貨物吞吐量約2000萬噸。自該港口4月開通一條直航中國的新航線以來，中巴物流時長大幅縮短，為巴西經貿發展注入新動能。



佩森港港務局長馬克斯·金蒂諾介紹，新航線由地中海航運公司負責運營，預計每周運送約1200個來自中國的集裝箱，推動港口運量增加10%，不僅有力促進中國與塞阿拉州之間的貿易，而且將帶動巴西東北部地區整體經濟發展。



金蒂諾告訴記者，新航線開通前，從中國來的商品抵達巴西東北部需要先經過南非好望角到達巴西南部的桑托斯港，再北上至佩森港；新航線則先從太平洋經過巴拿馬運河直達佩森港，比以往縮短約30天，降低了成本，這對於依賴更快交付貨物的生產商和企業主來說非常有利。



金蒂諾說，經由佩森港進口的產品主要有鋼鐵、機械、電氣材料、塑料等，從這裡出口的巴西產品包括石材、堅果、巴西棕櫚蠟、水果、肉類、鞋類和紡織品。伴隨新航線開通，巴西商品從塞阿拉州運往中國的時間也縮短14天，有力促進中國與巴西東北部之間的貿易。



據佩森港港務部門介紹，佩森港此前有三條國際航線，一條通往北美，兩條通往歐洲，到亞洲的貨物通常經由歐洲航線轉運。1月，亞洲新航線開始測試，由於佩森港能夠接收不同類型的貨物和大型船舶，測試非常成功。4月7日，地中海航運公司的青島號貨船在佩森港靠岸，標誌著這條航線正式運營。



如今，佩森港已建成集港口、工業區和出口加工區為一體的綜合體，港口區有世界級的海上碼頭，工業區有一些主要製造企業，出口加工區用於吸引新投資。佩森綜合體商業總監安德烈·馬加良斯說，今年前4個月，佩森港業績創歷史新高，碼頭集裝箱運輸量比去年同期增長37%，港口整體吞吐量同比增長12.4%。



新航線在中國停靠鹽田、寧波、上海、青島四個港口，對於從中國進口越來越多商品的巴西物流企業來說無疑是個好消息。