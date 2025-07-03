中評編譯：韓國版核共享 第三條道路亦可行

外媒報導年內將撤出駐韓美軍4500人。 中評社首爾7月3日電（記者 崔銀珍編譯）韓國前駐聯合國大使、最初任崔鐘賢學術院（CHEY）院長朴仁國在6月26日《朝鮮日報》的專欄中指出，駐韓美軍的部分輪換部署絕非可以輕視的問題，韓國必須制定遏制朝鮮核威脅的特別對策。他建議，應推動將核武器分別部署於韓國潛艇與F-35戰機之上，打造“韓國版核共享”的新模式，並以此作為深化“核與常規力量一體化（CNI）”的實踐路徑，從而推動韓美安保合作水平實現質的飛躍。文章編譯如下：



儘管韓國國內因戒嚴局勢與總統大選而使外交與安保議題一度淡出視野，但韓半島與印太地區的安全局勢卻比以往任何時候都更加緊張。國際秩序如同旋轉的陀螺，從不停歇。5月，《華爾街日報》關於“部分駐韓美軍撤離”的報導、美國國防部長皮特·赫格塞思提出的“安美經中”（安全依賴美國，經濟依賴中國）警告演講，以及6月22日美軍對伊朗發動的“午夜之錘”空襲行動，這無疑是對沉浸於國內權力結構變動的韓國社會所敲響的另一軌道上的警鐘。



外媒所報導的“年內撤出駐韓美軍4500人”這一數字，正好與每9個月輪換部署一次的輕裝步兵“斯特賴克旅”規模相符，因此也有觀點認為，美媒可能是對駐韓美軍的部分輪換部署進行了誇大解讀。但若此次未能如期完成兵力更替，將意味著駐韓美軍的地面打擊部隊將全部撤出，這一後果絕不可輕視。特朗普政府通過《臨時國家防務戰略指引》明確提出，美國將集中力量阻止中國武力犯台並優先保障本土防衛，其他地區的安全威脅則應由相關盟國承擔主要責任，確立了一項全新的戰略構想。預計今年8月前後，美國國防部將通過《國家防務戰略》（NDS）正式敲定相關具體方針。



美國對中國威脅的認知比外界想象的要嚴峻得多。即便總統更替，美國對中國可能在2027年武力進犯台灣的判斷卻愈發堅定。隨著特朗普以“鐵錘”手段促成中東戰爭的強制停火，烏克蘭戰爭也逐步走向休戰，美國將全面啟動對華戰略聯盟的構建。在這一新安保戰略框架下，美國正執著地推動賦予駐韓美軍戰略性靈活性，以便將其用於印太戰區。待下月韓美、日美之間圍繞關稅與防衛費的激烈談判告一段落後，特朗普政府的對華戰略將以更加清晰的輪廓和色彩呈現出來。

