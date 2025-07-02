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日本鹿兒島縣近海發生5.5級地震
http://www.CRNTT.com   2025-07-02 16:12:18


　　中評社香港7月2日電／據日本氣象廳消息，日本鹿兒島縣吐噶喇列島附近海域2日發生5.5級地震。目前暫無人員傷亡報告。

　　新華社報導，氣象廳說，地震發生於當地時間2日15時26分（北京時間2日14時26分），震中位於北緯29.2度、東經129.2度，震源深度約10千米，震級為5.5級。此次地震不會引發海嘯。

　　氣象廳數據顯示，該海域近期頻繁發生地震。

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