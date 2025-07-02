諾貝爾文學獎獲得者古爾納收藏李牧遙油畫作品

中評社香港7月2日電（作者 紀碩鳴）中國著名畫家李牧遙首次在倫敦泰晤士河畔舉辦“東方與西方對話－－李牧遙個人繪畫展”，吸引不少倫敦愛好藝術的市民和評論家前往觀賞。6月27日，英國一位特殊嘉賓在李牧遙的陪同下走入畫展現場，他一會仔細向左邊觀賞的中國畫，一會又端視著右邊的油畫，對李牧遙的作品贊不絕口。



這位特殊嘉賓是英國傑出作家阿卜杜勒－拉扎克·古爾納（Abdulrazak Gurnah）先生。他是英國籍坦桑尼亞裔作家。因為整體文學成就獲得2021年諾貝爾文學獎，而非單一作品‌。瑞典學院在頒獎詞中特別提到其代表作《天堂》《海邊》等對殖民主義影響的深刻探索。‌‌古爾納因“毫不妥協並充滿同理心地深入探索著殖民主義的影響，關切著那些夾雜在文化和地緣裂隙間難民的命運”而榮獲諾貝爾文學獎。



李牧遙非常喜歡古爾納的文學作品，對其作品有著極高的評價。古爾納先生更被李牧遙的油畫作品深深吸引，每一幅畫都令他贊嘆不已。挑來挑去，他把目光停留在那幅用油畫的表現形式描繪東方女性獨特韵味的《穿旗袍的女人》上，觀賞許久後，他指向端莊賢淑的《穿旗袍的女人》作品問李牧遙，“這是你嗎？”李牧遙笑著否認稱，這只是創作作品。古爾納略帶遺憾的說，那我也要了。他表示，這幅作品太美了，用西方油畫的表現形式展示出東方的美，太有意義了。他決定將其珍藏。



李牧遙的這幅《穿旗袍的女人》作品不僅展現了精湛的繪畫技巧，更通過旗袍這一文化符號，傳遞出東西方交融的獨特韵味。李牧遙表示，她創作這幅油畫時，正值中國社會經濟高速發展帶來物質繁榮，傳統文化在現代化浪潮中面臨前所未有的關注與挑戰。旗袍，這一承載著民國風華與中國女性獨特韵味的符號，成為李牧遙觀察與表達的載體。



畫面中，身著旗袍的女性姿態從容，眼神沉靜而深邃，既非舊時代的柔弱依附，亦非簡單的現代張揚。李牧遙用自己獨有的筆觸繪畫出根植於傳統、面向未來的中國女性特質，有著內斂的堅韌、含蓄的力量、歷經變遷而不失的優雅與自信。旗袍緊裹的身姿勾勒出東方線條之美，而畫中人的神情則透露出獨立自主的現代靈魂，這正是當代中國女性在全球化語境下的生動寫照。



諾貝爾文學獎得主古爾納對這幅作品的青睞並非偶然。他的寫作始終聚焦於文化衝突、身份認同與離散者的精神世界。作為一位來自坦桑尼亞、生活在英國的世界級文學家，其作品關注殖民、身份與移民議題。他收藏一位中國畫家的作品，尤其是一幅展現東方女性服飾文化的畫作，顯示出他對中國文化的深層認同與審美共鳴，這是一種跨文化真誠的理解與欣賞。



李牧遙筆下那位“穿旗袍的女人”，其身上所凝聚的“文化韌性、優雅面對變遷的姿態，以及那份穿越時空的寧靜力量，無疑深深觸動了這位以書寫“文化夾縫中人”著稱的文學大師。

