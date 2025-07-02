中評社北京7月2日電／網評：國安法何以助香港涅槃重生？



來源：中國網 作者：華章



6月30日，是香港國安法頒布實施五周年的日子。五年前，在香港深陷“黑暴”泥潭、社會秩序瀕臨失控的關鍵時刻，黨中央果斷決策，從國家層面制定香港國安法，並由香港特區公布實施。此後，大量亂港分子或被捕入獄，或逃亡海外，香港的社會動蕩得以終結。



然而，一些西方政客卻唯恐天下不亂。香港陷入混亂時，他們稱之為“美麗的風景線”，香港恢復穩定後，又妄稱國安法“破壞民主”，甚至預言“香港經濟行將崩潰”。但五年來的實踐表明，香港國安法不僅沒有削弱香港作為全球金融中心的地位，還有力維護了國家主權、安全和發展利益，成為香港保持長期繁榮穩定的“定海神針”。



香港的全球金融中心地位的確一度亮起“紅燈”。2022年，香港GDP同比下跌3.7%，2023年首次公開募股（IPO）排名跌至全球第六位，恒生指數自2020年起連續四年收跌，每年下滑3%至15%不等。境外反華勢力借機大肆炒作所謂“香港崩潰論”，甚至還將香港一時的困難與香港國安法掛鈎，蔑稱該法“破壞了香港的民主自由，打擊了投資者對香港的信心”。



進入2024年，“東方之珠”逐漸重現昔日風采。2024年，香港GDP實現扭虧為盈，同比增長2.5%。今年6月30日，倫敦證券交易所集團發布的數據顯示，2025年上半年，共有42家公司在香港證券交易所首次公開募股籌集135億美元，遠高於美國各大證券交易所，港交所自2019年以來首次登上全球IPO排名榜首。



可見，香港曾經歷的困難時期與國安法頒布實施沒有任何關係。彼時，香港在經歷“黑暴”之後又遭遇新冠疫情衝擊，被破壞的經濟社會秩序本就需要時間重回正軌，再加上抗擊疫情導致人員流動受阻，由此帶來的不確定性給香港的營商環境造成一定影響。待到疫情結束，香港國安法所帶來的確定性立刻給香港經濟觸底反彈裝上了“推進器”。