從一顆榴蓮看中泰貿易開啟智慧新篇章

當地農民喬德·占布帕正在展示他種植的榴蓮。（圖片來源：中國日報） 中評社北京7月2日電／據中國日報網報導，今年是中泰兩國正式建立外交關係50周年，雙邊經貿合作成果豐碩。據中國海關總署數據，2024年中泰雙邊貿易額為1339.815億美元，同比增長6.1%，展現出強勁的增長勢頭。在這一背景下，榴蓮作為中泰經貿合作的標誌性農產品，正通過數字化技術與產業合作開啟升級新篇章。



榴蓮成中泰貿易“頂流”



在眾多貿易品類中，榴蓮以“聞著臭、吃著香”的獨特風味，在東南亞進口至中國的食品中占據消費首位。數據顯示，2024年中國進口榴蓮約156萬噸，總價值69.9億美元，創歷史新高，其中近60%來自泰國。泰國不僅是中國最大的榴蓮供應國，中國也穩居泰國榴蓮的最大消費市場地位。



旺盛的需求推動泰國農業結構變革：近幾十年來，許多泰國農民從種植龍眼、山竹轉向種植榴蓮，以追求更高收益。但榴蓮種植面臨顯著挑戰：樹苗需七八年的時間才能成熟，且收成易受天氣、病害和土壤質量影響，農民只能“聽天由命”。來自泰國熱帶水果主要生產基地春蓬府的56歲農民喬德・占布帕（Chord Chanbuppha）坦言：“熱帶天氣多變，我們只能憑經驗給果園澆水。”



從“經驗種植”到“數據驅動” 中國智慧助力泰國農業現代化



如今，為滿足全球需求增長、提高產量，中國農業專家正積極助力泰國的榴蓮產業現代化升級。中國熱帶農業科學院研究員周兆禧指出，泰國雖擁有200餘種榴蓮品種和優越的自然條件，但農業現代化設備匱乏制約產業升級。以水肥一體化技術為例，該系統在中國中大型農場覆蓋率達70%－80%，在泰國果園卻極為少見。此外，泰國的矮化栽培技術應用率也偏低。



在中泰合作框架下，技術落地已見實效。喬德就是莊他武裡府眾多受益於中國農業技術的農民之一。在中國農業部門的支持下，他工作的果園去年在中國企業博彥科技的幫助下進行了升級改造。這片占地8公頃的榴蓮試點果園，種有640棵幼齡榴蓮樹。果園引入了水肥一體化系統，用水量減少的同時施肥效率翻倍；土壤檢測系統實時收集礦物質、濕度、pH值數據，結合天氣預報與病蟲害監測數據，通過雲端系統實現科學種植指導。