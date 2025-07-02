新加坡收緊加密貨幣交易監管措施

2022年2月17日拍攝的新加坡城市景觀。（圖片來源：新華社） 中評社北京7月2日電／據新華社報導，新加坡金融管理局（即央行）6月30日發表聲明，收緊加密貨幣交易監管措施，以遏制利用加密貨幣洗錢等金融犯罪活動。



新加坡金融管理局上月出台規定，6月30日以後，僅服務海外客戶的數字代幣服務供應商必須從該局獲得執照才能在新加坡繼續運營，如無執照則必須關閉其交易平台。6月30日，該局發表補充聲明，稱其“已將頒發執照的門檻抬高，一般情況下不會頒發這類執照”。



近幾年，總部設在新加坡的三箭資本公司和Terraform Labs等知名加密貨幣交易平台崩盤事件損害了新加坡作為亞洲金融樞紐的聲譽。三箭資本在其加密貨幣資產風險投資失敗後，於2022年申請破產。Terraform Labs推出的代幣產品也在一度“爆火”後於2022年“爆雷”，不得不在美國申請破產保護。兩起事件都導致全球各地投資人損失巨大，兩家公司的創始人和高管均受到司法追究。



“在這類商業模式中發生洗錢的風險更高，假如（只服務海外客戶的加密貨幣服務商）大量受監管活動是在新加坡境外進行，則新加坡金融管理局無法有效監督這些人。”該局在聲明中說。



金融界人士歡迎新加坡央行這一舉措。美國吉布森律師事務所在其網站上發表評論說，這一舉措意味著新加坡能夠“完全遵循”設在法國的國際反洗錢和反恐怖主義融資機構金融行動特別工作組要求。



