特朗普：日本太強硬，或徵30~35%關稅

中評社香港7月2日電／日經新聞報導，美國總統特朗普7月1日就與日本的關稅談判表示：“能否達成協定令人懷疑”。與此同時，他設想日本並表示，將在近期發出通知談判結果的信件，“（其中將要求）日本支付30%或35%這一由我們決定的數字(關稅稅率)”。



“（日本）太強硬”



特朗普在總統專機上接受了記者的採訪。他表示“（日本）太強硬”，對日本不接受美國白米以及汽車方面的對日貿易逆差表現出不滿。



特朗普政府4月啟動“對等關稅”後，將按國家確定的加徵稅率暫停了90天。從日本來看，加徵部分的14%已經停止，衹有基本部分的10%現在仍被適用。



不過，暫停措施將於7月9日到期。特朗普表示“不考慮”為繼續談判而延長期限。



此前已經有看法認為，如果在暫停期限內沒有達成協定，日本將被徵收14%的加徵稅率和10%的基本稅率，合計將達到24%。但是，特朗普目前提出了更高的稅率，向日本施壓。



“擱置”與日本的談判



美國白宮當局者7月1日在接受《日本經濟新聞》採訪時也透露，美國特朗普政府計劃擱置與日本的談判。表示在9日之前，將集中致力於與印度等“其他貿易夥伴的談判”。



日本政府一直向特朗普政府尋求全面免除汽車關稅以及鋼鐵和鋁關稅等。但美方從一開始就提出意向稱，談判對象僅包括對等關稅的“加徵稅率”，不包括汽車等“各領域關稅”。



日本經濟財政兼再生相赤澤亮正6月下旬為參加第七輪部長級磋商而訪問美國首都華盛頓，但未能與美方的談判負責人貝森特見面就返回日本。特朗普似乎聽取了談判情況的報告，在對日貿易逆差和日本的白米政策等方面表現出不滿。日本面臨的狀況正越來越嚴峻。



據瞭解，留在美國進行協調工作的日本事務級談判負責人似乎也已返回日本。



路透社報導稱，印度政府的談判團隊也以與赤澤相同的日程訪問華盛頓。貝森特1日在接受美國福克斯新聞網（Fox News）的採訪時表示，預計9日之前可與印度達成協定。