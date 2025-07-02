摩薩德滲透伊朗有多深？

6月28日，伊朗在首都德黑蘭為犧牲的軍事指揮官和科學家舉行國葬。（圖片來源：新華社） 中評社北京7月2日電／據新華社報導，隨著伊朗在全國範圍內搜捕以色列間諜，伊朗司法機構下令在全國範圍內設立特別法庭，起訴相關被拘留者。



據報導，伊朗和以色列停火後，伊朗方面持續大範圍搜捕間諜。伊朗情報部門日前發表聲明說，其核心任務是持續打擊和清除滲透分子、間諜及特工網絡，特別是美國中央情報局、以色列情報和特勤局（摩薩德）等外國間諜組織的人員與代理人。



另一方面，摩薩德高官近日罕見接受媒體採訪，公開炫耀襲擊伊朗的“令人難以想象”的成果。摩薩德在本次衝突中做了什麼？在伊朗滲透有多深？伊朗又如何應對？



摩薩德局長達維德·巴爾內亞日前透露，高峰期有“數百名”摩薩德特工活躍在伊朗境內，摩薩德“花了數月甚至數年時間，只為等待正確時機”。



以色列方面稱，此次衝突中多名遇襲的伊朗高級將領和核科學家的位置由以色列情報網絡確定。以軍事情報專家米麗·埃辛接受媒體採訪時說，要想不被發現，目標必須完全不使用任何能夠接入互聯網的電子設備，然而“大多數人不會讓自己脫離網絡，因此我們可以追蹤到任何人”。另據美聯社援引以色列官員的話報導，以情報部門利用人工智能來快速篩選海量數據，以確定“潛在目標”。



摩薩德還發布了短視頻，畫面顯示以色列特工向伊朗走私無人機零部件並襲擊伊朗防空系統。據美以媒體披露的細節顯示，以色列花費數月時間通過手提箱、卡車和集裝箱向伊朗走私零部件，用來組裝數百架裝有炸藥的四旋翼無人機，以對伊朗防空陣地和導彈發射場區域發動襲擊。分析人士說，這為以色列建立了空中優勢，有助於解釋伊朗對以色列襲擊的防禦不及預期。



摩薩德還對伊朗發動“心理戰”。美國《華盛頓郵報》報導說，以方直接致電20多名伊朗高級將領，並發出威脅：“你有12個小時帶著妻子和孩子逃跑。否則，你會出現在我們的名單上。”根據報導披露的部分通話錄音，摩薩德方面威脅伊朗高官說，“我們比你脖子上的血管更靠近你。記住這一點”。有分析認為，此舉旨在恐嚇伊朗高級官員，“擾亂和破壞伊朗政權穩定”。