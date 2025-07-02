中國良種羊在烏幹達“安家落戶”

中評社香港7月2日電／烏幹達在中國－聯合國糧農組織－烏幹達南南合作項目下從中國引進的首批9只簡州大耳羊日前順利運抵烏幹達。烏農業官員以及南南合作項目中烏專家等參加了1日在恩德培舉行的接收儀式。



新華社報導，簡州大耳羊由努比山羊與四川簡陽本地山羊雜交培育形成，是中國成功培育的肉羊新品種，具有體格大、生長快、繁殖率高、產肉性能好等優點。



烏幹達在恩德培國際機場附近的國家動物遺傳資源中心與數據庫新建了羊舍，臨時安置這批進口山羊。這批簡州大耳羊包括3只公羊、6只母羊，在此隔離檢疫21天，將運往烏西部姆巴拉拉區域農業研究發展所，供烏方開展品種改良、育繁及推廣工作。



烏幹達農業、畜牧業和漁業部動物衛生司司長阿德蒙在接受新華社採訪時表示，感謝中國向烏方分享這一優良品種，簡州大耳羊將幫助改良本地羊種，促進養殖業發展，增加農戶收入。



烏幹達南南合作項目負責人朱利葉斯·特維納馬西科表示，簡州大耳羊的引進有望幫助烏幹達提高羊肉和羊奶產量，增加出口創匯，“未來幾年我們將向全國推廣這一羊種”。



2012年以來，中國在中國－聯合國糧農組織－烏幹達南南合作項目下，向烏派遣穀物、畜牧、水產、園藝、農機等近60名專家和技術人員，開展南南合作一期、二期和三期項目，助力當地農業發展。據三期項目農業專家組組長張小強介紹，首批9只種羊在烏幹達安家後，除了參與品種改良外，中烏兩國還將圍繞大耳羊，在養殖技術、飼草培育、羊肉食品產業鏈等方面展開合作。