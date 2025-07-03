中評現場：“學與教博覽2025”隆重揭幕

“學與教博覽2025”隆重揭幕（中評社 段曉魯攝） 中評社香港7月3日電（記者 段曉魯）7月2日，由香港特別行政區教育局支持、香港教育城呈獻、智慧城市聯盟主辦的“學與教博覽 2025”在香港會議展覽中心隆重揭幕。



主禮嘉賓包括香港特區教育局局長蔡若蓮、教育統籌委員會主席黃友嘉、香港教育城董事會主席李漢祥、智慧城市聯盟創辦人、榮譽會長及督導委員會主席葛珮帆、教育局常任秘書長陳穎韶、智慧城市聯盟創辦人及榮譽會長兼督導委員會委員鄧淑明及智慧城市聯盟會長楊文銳。



香港特區教育局局長蔡若蓮為典禮致開幕辭時表示：“本屆博覽主題‘共塑教育・創建未來’，正好配合國家《教育強國建設規劃綱要（2024－2035）》推進數字教育的方向。在香港，推進數字教育的核心在於提升學生的數字素養與基礎能力。教育局將人工智能等數碼科技融入學校課程，並透過價值觀教育提升學生的媒體與信息素養，培養他們以符合道德及有效的方法在學習及日常生活中運用創新科技。早前，我在數字教育周2025啟動禮中宣布優質教育基金撥備五億港元推行的‘電子學習配套計劃′，首批交付成果共三個項目成果於6月30日正式發布，有關方案亦會於‘學與教博覽′中展出供師生親身體驗。”



今年為教城第十五年舉辦“學與教博覽”，香港教育城董事會主席李漢祥在致歡迎辭時表示：“學與教博覽2025是本港推動教育數碼轉型進程中的重要里程碑。是次活動匯聚政、產、學、研、投五大關鍵持份者，充分體現教城作為教育科技領域＇超級聯繫人＇的戰略定位。在三天博覽期間，教城將與18個機構，包括頂尖科技企業、學術及商界團體等簽署合作備忘錄，聚焦共同推進數字教育技術、促進跨界別合作及提升人工智能教育應用等前沿領域，為香港教育創新注入新動力。教城將致力構建一個跨領域協作平台，促進知識、技術與資源的流通。透過聯繫不同界別，推動香港數字教育生態圈的蓬勃發展。”



智慧城市聯盟會長楊文銳表示：“智慧城市聯盟立足於教育與科技創新的前沿，致力構建橫跨本地、亞洲乃至全球的創新協作網絡。本屆‘學與教博覽′匯聚韓國、新加坡等20個亞洲頂尖教育科技先驅，攜手呈現卓越教學方案與尖端科技產品及應用。我們正積極推動博覽的戰略升級，未來將透過持續的跨界融合，深化與亞洲以外的國家協作，打造真正具全球影響力的教育科技盛事。我們期望能提供更豐富的教育資源，為新世代注入創新動能，推動數字教育。”



據瞭解，今屆博覽以“共塑教育・創建未來”為主題，特別加入多個創新項目，為參加者提供煥然一新的體驗。現場設有超過600個展位，亦增設內地專區及國際展館，以深化內地、國際交流合作；策劃超過270場主題演講、研討會、公開示範課及成品展示等，全方位展示創新教學方案與科技應用趨勢；同時，雲集300多位來自世界各地的講者分享在未來教室的學習方案，特別是將AI及教育科技融入不同學科教學的經驗心得。