李漢祥答中評：生態圈對AI教育十分重要

香港教育城董事會主席李漢祥（中評社 段曉魯攝） 中評社香港7月3日電（記者 段曉魯）7月2日，由香港特別行政區教育局支持、香港教育城呈獻、智慧城市聯盟主辦的“學與教博覽 2025”在香港會議展覽中心隆重揭幕。香港教育城董事會主席李漢祥接受中評社記者採訪，他表示，建立AI教育生態圈對香港AI教育發展十分重要，透過生態圈各持份者的互動，可以發展更多有關科技教育的東西，跟上科技發展的速度。



李漢祥表示，AI發展對香港教育界對影響目前是在起步的階段，但並未出現落後的情況，我希望透過科技可以讓全香港的學生，在學習方面提升效率，而老師在教學當中，可以讓他們的教學技巧提高。香港教育城在這方面扮演著十分重要的角色，聯絡到很多不同業界的持份者，也有一個獨特的想法就是建立一個AI教育生態圈，在這個生態圈中會有科技公司，而這些科技公司有大的龍頭企業，也有小的創科企業，同時也有教師組織、媒體、政府等，透過這樣的生態圈，大家在互動的時候，可以發展更多科技教育的東西，令到大家百花齊放。



李漢祥表示，現在不是要求學界需要做些什麼，而是需要建立一個豐富的土壤，去播撒種子、去進行灌溉，令到這個生態圈可以一路的發展下去，因為科技的發展速度很快，沒有一個公司可以提供一個最先進的技術，但如果不同持份者加入這個生態圈的時候，就可以讓他們追上科技發展的速度。



關於AI教育所面臨的挑戰，李漢祥說，每一個學校使用AI教育的方法都有所不同，但如何因應學校之間不同程度的AI教育應用，從而調整每間學校的學習進度是一大挑戰。香港在AI教育方面的資源是充足的，但需要將這些資源應用到對的地方，如幫助在AI教育方面比較落後的學校，幫助他們打好基礎，而對於比較先進的學校，就需要配置一些高階的資源。



李漢祥稱，現在特區政府推出了很多幫助香港AI教育發展的計劃，包括優質教育基金，提供了5億港元去支持很多相關的項目。除了資金或是技術上面的幫助之外，也需要提高同學、教師及家長的素質素養，並且提供相關培訓，使他們在應用科技的同時，更加恰當的去學習。