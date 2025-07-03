林耀權答中評：AI應用提供學生個性化教育

新加波estha公司聯合創辦人林耀權（中評社 段曉魯攝） 中評社香港7月3日電（記者 段曉魯）昨日“學與教博覽 2025”在香港會議展覽中心隆重揭幕，前來參展的新加波estha公司聯合創辦人林耀權接受中評社採訪，他表示，AI應用對教育領域的發展是顛覆性的，因為AI教育可以提供個性化教育，每個學生都有不同的學習方式、不同的學習程度，但沒有一個公司可以針對每一個學生進行個性化教育，因所需要的成本太大。



林耀權介紹，estha的產品是幫助不懂代碼的人去開發自己的AI應用程式，幫助他們節省了學習成本，提高開發AI應用程式的效率。



關於新加波AI發展的情況，他表示，新加波人永遠覺得要學習別人，看到最新的發展趨勢，就很迫切地想要抓住這個趨勢，所以當chatgdp出爐的時候，新加波政府就對此進行了調研，新加波政府也推出了很多政策，鼓勵中小型企業去使用大語言模型應用。這種發展的態度其實跟香港很像，香港也有這樣的環境，香港是非常創新的都市，迫切地發展最前沿的東西。



林耀權表示，AI應用對教育領域的發展是顛覆性的，因為AI教育可以提供個性化教育，每個學生都有不同的學習方式、不同的學習程度，但沒有一個公司可以針對每一個學生進行個性化教育，因所需要的成本太大，但AI教育就可以做到。



談到這次的來香港參展的感受，林耀權說，這次展會氣氛活潑，拜訪自己攤位的人也十分熱情，他們都很願意學習最新的東西，與他們互動感到十分受益。

