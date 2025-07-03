香港立法會二讀規管籃球博彩條例草案

香港立法會2日舉行大會（中評社 盧哲攝） 中評社香港7月3日電（記者 盧哲）香港特區立法會2日舉行大會，規管籃球博彩活動的《博彩稅修訂條例草案》在立法會二讀。香港特區政府民政及青年事務局局長麥美娟表示，明白不少議員和市民都關注規範籃球博彩是否會帶來鼓吹賭風或沉迷賭博的問題，她強調，政府非常重視預防與賭博相關的問題，尤其是涉及對青少年的影響，在預防青年沉迷賭博問題方面，會進行兩方面的重點工作。



香港特區政府民政及青年事務局局長麥美娟在立法會會議上就動議二讀《2025年博彩稅（修訂）條例草案》發言表示，政府一貫的政策是不鼓勵賭博。針對賭博問題，政府採取多管齊下的策略，包括透過執法打擊非法賭博活動、透過公眾教育宣傳沉迷賭博的禍害、為有需要人士提供輔導和支援服務，以及透過法例規管賭博活動。在透過法例規管賭博活動方面，政府提供合法賭博途徑的目的，只在於回應市民對某些賭博活動的需求，以免他們轉向非法的經營者下注。



麥美娟說，近年有不少社會人士關注香港的非法籃球賭博問題。根據香港賽馬會（馬會）資料，在二○二四年，參與非法籃球博彩的人數約有43萬人，估計的非法籃球博彩收益介乎700億至900億港元，這兩個數字均較二○二三年的數字大幅上升。為有效打擊非法賭博活動，財政司司長在《財政預算案》宣布，政府將積極探討規範籃球博彩活動。她說，政府已在今年四月就規範籃球博彩活動的建議方案進行了為期一個月的諮詢。超過九成的回應意見支持規範籃球博彩活動。因此，建議修訂《博彩稅條例》（第108章）及相關附屬法例，訂立籃球博彩活動的規管框架。



麥美娟表示，明白不少議員和市民都關注規範籃球博彩是否會帶來鼓吹賭風或沉迷賭博的問題。她強調，政府是非常重視預防與賭博相關的問題，尤其是涉及對青少年的影響。在預防青年沉迷賭博問題方面，會進行兩方面的重點工作，包括施加嚴謹的法律與規管約束，以減少賭博對市民的不良影響；以及通過平和基金提供輔導、治療服務、教育和宣傳活動，以提升公眾對沉迷賭博禍害的認識。