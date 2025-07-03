過去五年42名運動員通過優才計劃來港

香港立法會2日舉行大會（中評社 盧哲攝） 中評社香港7月3日電（記者 盧哲）香港特區政府勞工及福利局局長孫玉菡2日在立法會表示，過去五年（二○二○年至二○二四年），優才計劃下成功通過甄選程序的獲批個案中，共有42名退役或現役運動員按“成就計分制”獲批來港，包括不同運動項目的奧林匹克運動會獎牌得主、亞洲運動會獎牌得主，以及其他國際體育賽事的得獎者。



孫玉菡當日在立法會回覆議員提問時表示，為打造香港成為國際高端人才集聚高地，政府正推行各項不同定位的人才入境計劃，積極招攬多元背景的人才來港，建立優質人才庫以配合香港發展所需。其中，優秀人才入境計劃（優才計劃）下的“成就計分制”旨在吸引具備超凡才能或技術並擁有傑出成就的人士來港定居，申請人須曾獲得傑出成就獎（例如奧林匹克運動會獎牌、諾貝爾獎、國家／國際獎項），或者可證明其工作得到同業肯定或對所屬界別的發展有重大貢獻（例如有關行業的終生成就獎），才符合“成就計分制”的申請資格。成功獲批的人士一般首次入境可獲准在港逗留八年。過往，絕大部分曾在大型運動賽事獲獎並已來港發展的國際及內地體壇名將，均透過上述渠道獲批來港。



孫玉菡表示，過去五年（二○二○年至二○二四年），優才計劃下成功通過甄選程序的獲批個案中，共有42名退役或現役運動員按“成就計分制”獲批來港，包括不同運動項目的奧林匹克運動會獎牌得主、亞洲運動會獎牌得主，以及其他國際體育賽事的得獎者。



孫玉菡表示，香港需要來自各行各業和具備不同技能的人才，難以為所有經優才計劃或高才通計劃來港發展的人才提供財政誘因或稅務優惠。香港在“一國兩制”下，擁有得天獨厚的優勢，既有祖國的強大支持，又與世界緊密相連。此外，香港亦擁有世界一流的營商環境、簡單的低稅制、高度開放的國際化市場等制度優勢，為香港的發展奠定了堅實的基礎。這些優勢也讓香港成為人才尋求個人成長和自我提升的理想之地，他們可以將創新理念付諸實踐，為世界帶來積極的改變。許多專業人士也選擇以香港為基地，探索內地的發展機遇。相關政策局和部門會繼續與行業的持份者保持緊密聯繫，瞭解行業最新發展及人力需求情況，持續完善招攬人才措施，例如為重點吸納從事特定行業的外來人才，提供針對性的支援。