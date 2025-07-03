孫玉菡：香港有需要適度輸入勞工

香港立法會2日舉行大會（中評社 盧哲攝） 中評社香港7月3日電（記者 盧哲）香港特區政府勞工及福利局局長孫玉菡2日在立法會表示，面對勞動力下降的事實，在確保本地工人優先就業的前提下，香港有需要適度輸入勞工，補充本港勞動力。



在當天的立法會大會上，有議員提出，有意見認為政府相繼推出行業輸入勞工計劃及“補充勞工優化計劃”（優化計劃），以擴大輸入外地勞工，而其政策原意原為補充勞動人手，以紓緩不同行業人手短缺的問題，但近期個別行業失業率上升，而上述計劃仍持續推行，擠壓本地工人的工作機會。



孫玉菡表示，特區政府的人力政策一直以培育本地勞工為主。在保障本地勞工優先就業的前提下，政府適度容許僱主申請輸入勞工。為應對人力短缺帶來的挑戰，政府已加強輸入勞工的機制。勞工及福利局於二○二三年六月十九日為院舍服務業推出院舍輸入護理員特別計劃（特別計劃），發展局和運輸及物流局於二○二三年七月十七日分別為建造業和運輸業（包括航空業及公共小巴／客車行業）推出行業輸入勞工計劃。此外，勞工處自二○二三年九月四日起推行“補充勞工優化計劃”（優化計劃），暫停執行原有“補充勞工計劃”下26個職位類別及非技術或低技術職位一般不得輸入勞工的規定，為期兩年。



孫玉菡在回覆議員提問時列出數據指出，二○二三年及二○二四年，建造業的失業率保持在約4%的水平。二○二五年上半年，建造業整體失業率有所上升，主要涉及普通工人，主要原因是私營工程量特別是私營裝修維修的工程量降低；而建造業計劃只容許申請輸入技術工人，不包括普通工人。自二○二三年七月推出建造業計劃後，本地技術工人參與工地工作的數目一直上升，直到近三個月才有輕微下降，但仍高於計劃推出前的數目。



航空業計劃的配額上限為6300個。訂定計劃的配額上限時，政府已考慮機場人員在疫情期間流失約20000人，適時填補有關人手空缺對香港航空業的復甦尤為重要；而隨著三跑道系統於去年啟用，機場的人力需求預計只會有增無減。事實上，現時機場的人員數目已由疫後初期的53000人增加至68000人，新增的人員當中約有七成以上為本地勞工。整體而言，相關僱主在每輪申請獲批配額後，按相關程序使用配額輸入勞工。截至二○二五年五月，共有4162名輸入勞工已來港工作。