過去一年來港過夜內地旅客平均留港3.1日

香港立法會2日舉行大會（中評社 盧哲攝） 中評社香港7月3日電（記者 盧哲）香港特區政府文化體育及旅遊局局長羅淑佩2日在立法會表示，在二○二四年五月至二○二五年五月入境香港的內地旅客，過夜及非過夜旅客分別有1611萬和2194萬人次，過夜的內地旅客的平均留港日數為3.1日。



羅淑佩表示，香港特區政府感謝中央政府高度重視及關顧香港旅遊業的發展，在二○二四年推出了多項惠及香港旅遊業的措施，包括優化“個人遊”計劃，使“個人遊”計劃涵蓋全國所有省會城市，以及恢復和擴展深圳市“一簽多行”個人遊簽注安排。特區政府會繼續用好中央政府的惠港措施，鞏固內地客源市場，亦會與內地探討如何便利國際旅客通過香港入境內地的安排，以鞏固香港作為國家的國際門戶角色。



“個人遊”計劃於二○二四年三月六日擴展至西安市及青島市，並於二○二四年五月二十七日進一步擴展至太原市、呼和浩特市、哈爾濱市、拉薩市、蘭州市、西寧市、銀川市和烏魯木齊市。針對新增的“個人遊”十市，羅淑佩表示，為吸引更多十市居民訪港，文體旅局聯同旅發局推出了一系列宣傳工作。在二○二四年三月“個人遊”計劃擴展至西安市和青島市後，文體旅局與旅發局率團訪問兩地，並於當地商圈推出大型廣告，總曝光為2380萬人次。在“個人遊”計劃進一步擴展至所有省會城市後，旅發局在二○二四年六月邀請太原、呼和浩特、哈爾濱等八個新增“個人遊”城市業界代表來港考察，深度探索香港地道文化。



旅發局亦自二○二四年四月起通過旅行社與航空公司向新增的“個人遊”十市旅客派發逾四萬份、每份價值港幣200元的“自在啟程，優遊香港”優惠券，促進旅客來港消費。



此外，運物局一直與香港機場管理局（機管局）緊密合作，策略性地透過外展隊、獎勵計劃及政策便利措施等，吸引本地及非本地的航空公司開拓新的航點和增加航班，進一步加強香港和內地城市的航空連繫。其中，機管局於去年六月推出了航空網絡拓展計劃，至今已吸引29間航空公司開通60條新航線，並增加了14個航點的班次，包括西安、青島、拉薩、蘭州及烏魯木齊的客運航班。現時，往來內地及香港的客運航班服務已全面覆蓋去年新增的“個人遊”十市。相較於“個人遊”計劃擴大之前，往來十市的航班服務整體增幅達八成。