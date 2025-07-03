羅淑佩：去年240項盛事兩百萬旅客參與

香港立法會2日舉行大會（中評社 盧哲攝） 中評社香港7月3日電（記者 盧哲）香港特區政府文化體育及旅遊局局長羅淑佩2日在立法會表示，二○二四年香港舉行超過240項盛事，共吸引約200萬名旅客參與，當中大部份旅客來自內地及東南亞地區，總共為香港帶來約75億元消費額，以及45億元經濟增加價值。羅淑佩說，二○二五年香港繼續迎來充滿IP元素的盛事，例如“CHIIKAWA DAYS”大型特展、CR7® LIFE 香港博物館開幕、2025年動漫節、展出眾多本地漫畫作品的“漫眾同樂—幽默港漫格格趣”展覽、香港時裝薈等。



羅淑佩在回覆議員提問時說，本屆政府成立文化體育及旅遊局（文體旅局）推動文化、體育及旅遊融合發展，轄下文創產業發展處（文創處）積極加強對文創業界產業化發展的支援，提供平台促進跨界別、跨文化藝術領域的文化知識產權（IP）合作。我們十分鼓勵業界，例如餐飲、零售、旅遊等利用香港豐富的IP資源，發揮協同效應，吸引旅客和拓展商機。香港擁有不少吸引旅客、具本地特色的景點，例如維多利亞港、香港迪士尼樂園、海洋公園、山頂纜車、香港摩天輪、昂坪360等，這些都是充滿香港文化特色的IP。文體旅局及香港旅遊發展局（旅發局）致力善用這些香港文化IP元素以及國際形象推廣旅遊。



羅淑佩表示，二○二四年香港舉行超過240項盛事，共吸引約200萬名旅客參與，當中大部份旅客來自內地及東南亞地區，總共為香港帶來約75億元消費額，以及45億元經濟增加價值。這些盛事包括不少具本地特色，同時善用知名IP，例如“100%多啦A夢&FRIENDS”巡迴特展、Pokémon GO City Safari、PANDA GO！香港遊、ComplexCon 香港、Hypefest Hong Kong、香港動漫電玩節（動漫節），以及“俠之大者—金庸百年誕辰紀念.江湖盛滙”等。



羅淑佩提到，二○二五年，香港繼續迎來充滿IP元素的盛事，例如“CHIIKAWA DAYS”大型特展、CR7® LIFE 香港博物館開幕、2025年動漫節、展出眾多本地漫畫作品的“漫眾同樂—幽默港漫格格趣”展覽、香港時裝薈等。她說，香港透過具吸引力的IP主題活動，豐富旅客的旅遊和玩樂體驗，刺激消費。旅發局積極與盛事活動主辦單位合作，提供全方位支持，包括透過活動帶動本地旅遊。特區政府會繼續以創新思維，結合科技、動漫、演藝和影視文化等優勢，支援IP創作、建設、聯乘，吸引更多旅客來港體驗本地獨特文化內涵，亦期望餐飲、零售、旅遊等業界好好利用IP項目發掘商機，共同落實“無處不旅遊”。