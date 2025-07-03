快評：大陸再嚴辭批賴　大批機艦“四面圍台”

中評社快評／國台辦發言人陳斌華2日指出，賴清德最新講話再次暴露妄圖“倚外謀獨”、“以武謀獨”的險惡用心，蓄意挑起兩岸對立對抗、破壞台海和平穩定，在賣台、毀台的邪路上一條道走到黑，是不折不扣的和平破壞者、徹頭徹尾的戰爭販賣者、名副其實的麻煩製造者。



賴清德近日陸續發表“團結十講”，第一講談猛獁象，第二講喊打掉雜質，第三講稱表決不是多數就贏，1日發表的是第四講“國防”。賴清德講話重彈“台獨”舊調，刻意曲解歷史，製造仇恨不滿，加劇台灣社會撕裂，營造“反中抗中”社會氛圍，充斥敵意與挑釁。國台辦多次回應，嚴辭批賴。解放軍則繼續強化對台軍事演訓。



台灣軍方昨日下午發布，從7月1日上午6時起至昨天上午，大陸解放軍30小時內出動78戰機、8戰艦“四面圍台”，為近期最大規模，其中1日上午6時至2日上午6時止有37架次逾越“海峽中線”。台灣軍方稱，大陸持續以灰色地帶行動對台施壓意圖明顯，正關注後續是否針對台灣“漢光41號演習”實兵操演進行相關演訓。



賴清德鼓吹“為台澎金馬而戰”，不惜將無辜民眾綁上“台獨”戰車。“台獨”一日不除，台海就一天不得安寧。而“台獨”鬧得越歡，脖子上的繩索就會勒得越緊，頭頂上的利劍就會愈加鋒利。解放軍秣馬厲兵，大批機艦常態化“四面圍台”，正是針對“台獨”分裂圖謀和外部勢力干涉而來。