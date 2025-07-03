香港實習生的文化實踐與時代回響

中評社北京7月3日電／據文匯網報導，“青年是整個社會力量中的一部分最積極最有生氣的力量。”



香港的實習生們可太幸運了！第一天到亦莊經開區紫荊文化廣場的辦公室報到實習，下午就恰逢梁振英主席及各位領導前來調研。梁主席親切地詢問了實習生們的情況，大家紛紛匯報了各自的學校背景以及實習崗位的具體工作內容。能在人生首次實習之際就獲得這樣開闊眼界的機會，這樣的經歷著實讓人倍感幸運！



“你要知道梨子的滋味，你就得變革梨子，親口吃一吃。”這句出自《實踐論》的經典論述，以鮮活的比喻道破了實踐的核心要義。它啟示當代青年：理論認知的價值終究需要實踐的土壤來滋養，唯有放下書本走向現實，以親身嘗試破除認知迷霧，才能穿透表象觸及事物本質，在躬身實踐中積累真實可感的知識與經驗，完成對自我認知的迭代與成長路徑的探索。而奔赴內地參與實習，正是將這一哲學智慧轉化為成長動能的優質實踐場景——在具體的工作場域中觸摸時代脈搏，於實操歷練中搭建起連接理論與現實的認知橋梁。



6月23日清晨，我和3位實習生：張羨棋、梁芷珊、區家豪，正全神貫注趕製PPT，突然得知梁振英主席和各位領導將前來調研，這個消息讓大家既驚喜又振奮。之所以加急製作PPT，是因為當天下午將迎來由“中國港澳同學會”帶來的80位香港高校生“同心築夢 京港同行”交流團，他們要到紫荊文化廣場參觀學習。我精心擬定了 “北京中軸線與中華優秀傳統文化” 這一主題和他們分享。在這支 80 人的參觀隊伍中，我驚喜重逢了Kevin徐梓喬——那位在2023年暑期帶領團隊調研北京中軸線的帥氣小夥。



值得一提的是，今年分配到我這裡的3位實習生，此前從未接觸過“北京中軸線”這一概念。然而，他們展現出了極強的學習能力，抵達北京僅僅 5 天，就迅速掌握相關知識，高質量完成了北京中軸線主題 PPT。我安排他們每人負責5個北京中軸線遺產點位，並挖掘出3個自己感興趣的獨特視角，這些內容展現了他們的個人興趣，也契合當下香港高校生普遍關注的焦點。



在隨後1個多小時的“北京中軸線與中華優秀傳統文化”分享活動中，我先開場，對2023年帶著香港高校生實地調研北京中軸線的情況、媒體報導、北京中軸線的整體脈絡、重要意義進行了全面介紹。接著，3 位實習生依次登台，分享各自負責遺產點位中最感興趣的亮點。我全程陪同他們坐在台上，在他們分享時適時補充專業知識點。我們都很驚訝，80位香港高校生同學裡面，衹有幾位之前聽過