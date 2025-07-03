體育仲裁新商機　港研設模範規則解爭議

中評社北京7月3日電／據文匯網報導，張國鈞：特區將把握全運會良機 就爭執仲裁向內地取經



設在香港的國際調解院總部，將成為全球首個專門通過調解解決國際爭端的政府間法律組織，助力香港成為全球調解之都。特區政府律政司副司長張國鈞近日在接受香港文匯報訪問時透露，體育爭議解決先導計劃正物色合適機構，以訂立模範體育爭議解決規則。他強調，體育仲裁作為新興市場，特區政府將把握粵港澳三地聯合舉辦全運會的機會，瞭解內地相關機構如何進行爭執仲裁，以獲取更多經驗。



特區政府積極推動香港體育爭議解決發展，今年初成立了體育爭議解決諮詢委員會，並由張國鈞領導。政府支持業界在今年內推出體育爭議解決先導計劃，現已公開招標，邀請符合資格的仲裁機構申請成為體育仲裁指定機構，並訂立一套模範體育爭議解決規則。



年內制訂好機制並正式運作



張國鈞表示，律政司、文化體育及旅遊局、體育專員、香港律師會及大律師公會早前已組成相關工作小組，接下來會審慎挑選合適機構，預計最遲於今年底前制訂好體育仲裁機制並正式運作。



他透露，律政司已與港協暨奧委會保持緊密溝通，確保推動體育仲裁發展的計劃設計符合體育界的實際需要。“確保仲裁機構獨立運作，確保爭議處理的公平公正性，一直是本地仲裁機構贏得國際信任的成功關鍵。因此，工作小組刻意未有邀請港協暨奧委會代表加入，以避免在處理涉及港協及其屬會與運動員的爭議時出現利益衝突，這種安排也獲得港協的認同。”