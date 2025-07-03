港IPO大旺　衝全球第一

中評社北京7月3日電／據大公報報導，A股公司赴港上市熱潮、香港市場流動性提升，以及外資對中國資產需求日增，帶動香港新股市場越趨熾熱。羅兵咸永道大幅上調今年本港IPO預測，由最多1600億元向上修訂至2200億元，在全球排名有望重奪第一。羅兵咸永道香港資本市場服務主管合夥人黃金錢表示，超過200間企業遞交申請排隊掛牌，集資額的預測數值已“相當保守”，相信本輪IPO熱潮有機會延續至明年。



黃金錢表示，下半年向來是香港IPO旺季，預期利好市場氣氛將延續。200多間計劃上市的企業涵蓋不同行業，其中估計集資超過100億元的有2至3宗，合共可集資逾300億元；介於50至100億元的IPO亦有3至4宗，共計逾200億元；其餘35間至40間公司，預計共集資350億元。



上半年集資額急增7倍



綜合此前信息，四大會計師行中，羅兵咸永道對於2025全年香港IPO集資總額的預測最為樂觀，另有德勤預計可達2000億元，安永估計為1600億元，畢馬威暫時未有最新數據。至於能否回到高峰時期，即全年逾3000億元的集資總額，黃金錢表示需要全球環境配合，包括利率回到較低水平，令投資者權益資產興趣增加，從而推動股市估值升至更高水平，屆時將提升企業上市意願。



回顧上半年，據羅兵咸永道統計，香港IPO錄得44宗，數量較去年同期增加47%，集資額為1071億元，較去年同期上升7倍，躍居全球首位，金額為近10年來同期第二高，並已超越2024年全年水平。期內，寧德時代（03750）、恒瑞醫藥（01276）、海天味業（03288）合共貢獻625億元集資額，另有三花智控（02050）集資額達94億元。從行業來看，上半年主板新股以零售、消費品及服務為主，佔比34%，其次為工業及材料與醫療和醫藥，各佔23%。