積極優化上市制度　增金融中心競爭力

中評社北京7月3日電／據大公報報導，特區政府致力優化資本市場，吸引更多企業在港上市，鞏固提升香港作為國際金融中心地位。其中，為“特專科企”而設的18C章，推出不足一年即作出調整。港交所去年下調18C企業上市時的市值門檻，如為已商業化公司，門檻由60億元減至40億元；如為未商業化公司，門檻由100億元減至80億元。港交所今年再增設科企專線，允許特專科企及生科企業以保密形式提交上市申請，以保護公司的核心技術和商業機密。上述措施有助推動新經濟發展，生物技術、製藥產業及科技相關企業均受益匪淺。



12間特專科企申18C上市



羅兵咸永道稱，截至2024年12月，港交所在18A章下有67間生物科技公司，到2025年6月增至73間。此外，為特專科企專門增設的上市條款第18C章亦受到市場關注，羅兵咸永道香港資本市場服務主管合夥人黃金錢透露，第18C章下有3家特專科企已上市，而在18C降低上市時的市值門檻下，已有12間符合要求的公司遞交申請，料下半年將有5間公司上市。



據港交所披露，工業機器人企業浙江翼菲智能科技近日以18C特專科企資格遞交上市申請，農銀國際為其獨家保薦人。財務數據顯示，按2024年收入計，該公司為中國專注於輕工行業的工業機器人及相關機器人解決方案供應商中排名第五。2024年收入錄得2.68億元人民幣。