六新股招股受捧　藍思科技孖展超購33倍

中評社北京7月3日電／據大公報報導，新股市場持續火熱，昨日正在招股的6隻新股將於下周三（9日）掛牌。當中，“A＋H”新股、蘋果公司供應商藍思科技（06613）最受散戶歡迎。



截至昨日，券商累計為其借出175.8億元孖展，以公開發售集資額5.24億元計，相當於超購33.5倍。藍思科技招股價介乎17.38元至18.18元，每手200股，一手入場費3672.7元。公司公告顯示，公司收到中信銀行長沙分行出具的《貸款承諾函》，將為公司提供不超過9億元人民幣的貸款，專項用於支持公司回購股票。



FORTIOR較A股折讓37%



另一隻正在招股的“A＋H”新股，芯片設計公司FORTIOR（01304）昨日累計獲得50.3億元孖展申購，超購25.6倍。其A股峰岹科技（688279）昨日下挫2.36%，收報174.77元人民幣（約191.5元），以H股最高發售價120.5元計，新股折讓約37.08%。



至於其餘4隻新股，根據券商統計數據，極智嘉（02590）獲錄得孖展46.5億元孖展資金，超購19.7倍；首鋼朗澤（02553）獲券商借出2.5億元孖展申購，超購6.4倍；大眾口腔（02651）錄4.9億元孖展額，超購21.2倍；訊眾通信（02597）孖展申購額達4.9億元，超購10.6倍。