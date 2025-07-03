航商ESG評價標準出爐　定義綠色航運

中評社北京7月3日電／据大公报报道，在全球綠色發展浪潮席捲之下，環境、社會及公司治理（ESG）的話題已成為國際關注焦點。在全球氣候危機與《巴黎協定》減排目標倒逼下，航運業這一長期依賴化石燃料的“碳排放大戶”正站在轉型的十字路口。國際海事組織（IMO）數據顯示，航運業每年排放約10億噸二氧化碳，約佔全球總量的近3%，作為全球貿易的重要支柱，航運業正面臨傳統高碳排放模式向綠色低碳、數字化、智能化轉型的迫切要求。



一套為全球航運業量身打造的“航商ESG評價標準”，在2024年世界航商大會上正式發布，該標準緊密聚焦於航運行業特有的環境、社會與治理三大核心領域，不僅為航運企業提供了一個全面評估和提升其可持續發展能力的轉型“尺規”，更成為香港鞏固國際航運中心地位、銜接國家“雙碳”戰略的關鍵落子。招商輪船董事會辦公室總經理李漫在接受香港大公文匯全媒體記者專訪時指出：“我們是這套評價標準的核心推動者與實踐者。標準的落地將促使整個行業在環境保護與社會責任方面取得實質性突破。”



頂級智庫與產業先鋒深度對話



航運業承載著全球80%以上的貿易量，是名副其實的“經濟血脈”。在《巴黎協定》要求2050年全球航運業碳排放較2008年減少50%的目標下，傳統高碳排放模式已難以為繼。他認為，在此背景下，2024世界航商大會以“跨越周期、融合向新”為主題，聚焦航運業能源轉型、地緣博弈與航運技術等核心挑戰，反映航運業的最新政策、熱點及趨勢。



2024世界航商大會吸引了來自全球航運、港口、貿易、物流、金融機構、行業機構等超過1500位領袖及企業負責人現場參會，線上瀏覽和觀看總流量約650萬人次，近50家主流媒體、逾80位記者現場出席報導盛況。大會創新採用“1個主會場＋8個專題論壇”的立體架構，在香港、上海、深圳三地聯動展開。從綠色甲醇燃料供應鏈到航運區塊鏈技術應用，從LNG運輸市場波動到海事法律體系重構，全球頂級智庫與產業先鋒展開深度對話。這場智慧碰撞，不僅為航運行業穿越周期迷霧提供路線圖，更彰顯中國航運企業搭建全球治理平台的擔當。而“航商ESG評價標準”亦在本次大會正式發布。