標準平衡東西方差異　體現香港獨特優勢

中評社北京7月3日電／據大公報報導，“西方的ESG評級，談到船員權益時，會提到工會覆蓋率，但航商ESG更關注船員的職業通道建設和心理健康等方面。”招商輪船董事會辦公室總經理李漫解釋，這套標準巧妙平衡了東西方的差異，充分體現香港在“一國兩制”下的獨特優勢。面對東西方文化、評價體系的差異，航商ESG評價標準在設計上弱化了不符合中國國情的條款，更加聚焦於航運主業、科技創新、生產經營、社會貢獻和公司治理等內容，進一步提升了標準的全球適用性和文化適應性。



發布當日 全球下載逾20萬次



李漫進一步指，ESG評價標準充分考慮了國際航運法律法規框架及國際海事組織的相關指導原則，確保了評價標準的合法性和權威性；還通過深入剖析航運行業上中下游各利益相關方的實際需求，使得評價標準更具實用性和針對性。標準還融合了全球主要評價機構在環境管理、社會責任及公司治理方面的評估要點，從而打造出一套兼具全面性和國際影響力的航運業ESG評價體系。



發布的ESG評價標準在業內引發高度關注，李漫透露，標準發布當天，官網就錄得了二十多萬次下載，IP地址遍布全球各地，充分表明了全球業界對這份標準的高度認可和期待。這不僅有助於香港航運市場在國際航運界獲得更多話語權，也進一步強化了香港國際航運中心的競爭力。



事實上，香港特區政府在2023年推出的《海運及港口發展策略行動綱領》中，明確提出以四大方向、十大策略“全方位提升香港國際航運中心的地位”。2024年，香港特區政府更提出，香港要做好“超級聯繫人”和“超級增值人”的角色，航商ESG正是支持特區政府依法施政、穩固香港國際航運中心的鮮活實例。