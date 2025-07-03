倡建食品產業園　推廣香港製造

中評社北京7月3日電／據大公報報導，談及北部都會區發展方向，廠商會認為，香港食品工業根基深厚，且在食品科技領域有較強科研能力，特別是“香港製造”的食品，在海內外擁有卓越信譽，建議由特區政府牽頭建立一個以發展專精特新為導向的“香港食品產業園”，透過吸引食品企業、食品科技研發機構、中試驗證平台、檢測認證機構等入駐。



該會還建議，產業園可因應最新市場趨勢，引入銀髮食品、清真食品、高科技食品等作為重點發展方向。特區政府亦可釐訂港產食品產業園區的發展定位和主攻方向，整合區內的配套資源和支援服務，例如具國際領先水平的香港檢測認證服務、本地大學雄厚的食品科研能力，以及出色的市場營銷和品牌推廣人才，以加強在海內外市場推廣“香港製造”和“香港品牌”。



港深創科園主攻科技研發



特區政府去年底公布《河套合作區香港園區發展綱要》，提出“建設具國際競爭力的產業中試轉化基地”，毗連的新田科技城可提供約300公頃的新創科用地，空間規劃緊密對接河套香港園區的發展定位，為建設產業中試轉化基地提供多樣化的測試場景，以及充足的產業化發展空間。廠商會認為，香港可按功能定位，在河套香港園區和新田區分別建設兩個不同側重的中試基地。



“中試”是中間性試驗，是產品投產前的試驗，是在大規模量產前的小規模試製。“中試”的主要任務是對原始成果或技術理論進行概念驗證。



位於河套區的港深創科園以“產業突破型”為主攻方向，瞄準前沿的高精尖科技研發領域，開展中試孵化、中試熟化和跨境合作。至於新田科技城，可籌建以“產業培育型”為定位、以企業需求為導向的第二個中試基地，匯集行業性中試平台和吸引具中試能力的企業進駐，從中試轉化和產業化的環節發力，推動科技成果的市場化和量產化。