全球經濟面臨“三個不確定”

中評社北京7月3日電／據大公報報導， 2025年以來，美國貿易保護主義為世界經濟投下了濃重陰霾，嚴重衝擊全球貿易原本向好的環境。同時，美聯儲減息舉棋不定，美元受到反噬，全球金融和商品市場震蕩加劇。展望下半年，各種“灰犀牛”、“黑天鵝”事件仍將交織迭加，具體表現為“三個不確定”。



上半年全球貿易環境迅速惡化。在2024年底，國際權威機構和金融市場曾經普遍認為，在世界經濟溫和復甦、補庫存需求增長、各國競相採取寬鬆貨幣政策和財政政策等積極因素推動下，2025年全球貿易需求有望得到鞏固和增強。即便特朗普政府有意推動貿易保護主義，也很有可能要等到下半年甚至2026年。



不確定一：關稅談判懸念猶存



令人始料未及的是，特朗普甫一上台，即對各國加征多項關稅，尤其是4月2日出台的“對等關稅”打擊面廣泛，導致全球貿易環境急劇惡化。儘管此後在國內外各方抨擊和游說之下，美國不得不給予貿易夥伴90天的談判寬限期，並與首批18個關鍵貿易夥伴開展關稅談判，但美國強調，如果90天緩衝期內不能達成協議，這些關鍵貿易夥伴將會重新被加征高額對等關稅。從實際談判的進展來看，除了傳統盟友英國之外，美國與多數關鍵貿易夥伴之間的談判並未取得實質性進展。



除中國以外，多數關鍵貿易夥伴與美國的談判截止日期均為7月8日。在此期間，如果雙方都無法達成協議或共識，可能導致兩個結果：一是自7月9日起，美國對這些關鍵貿易夥伴重新加征高額對等關稅；二是美國迫於形勢，同意延長談判寬限期。



由於關稅談判結果關係國家重大利益，各國普遍承受了國內鋼鐵業、汽車業、農業等產業利益集團的強大壓力，同時急需出口為低迷的經濟提供助力，並不會輕易讓步。因此，歐盟、日本、韓國等多數關鍵貿易夥伴預計會在討價還價中獲取更多的豁免，將關稅的短期影響降至最低。儘管美國釋放了不排除對“誠意談判國家和貿易集團”延長期限的訊息，但如何界定“誠意談判”，以及相關貿易夥伴能否都得到延期，尚存在較大的不確定性。