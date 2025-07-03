泡泡瑪特Labubu爆紅翻身

中評社北京7月3日電／據大公報報導，隨著Labubu全球爆火，圍繞潮玩IP的商業價值，市場展開了廣泛討論。回顧泡泡瑪特（09992）上市以來的股價表現，其實也是幾經沉浮，成功之路充滿了偶然性。



2020年12月11日，泡泡瑪特正式於港交所掛牌，上市首日股價即大漲83%。彼時正逢疫情封關，但為了配合品牌宣傳，全港主要商場基本都能見到泡泡瑪特的販售機，沙田新城市廣場甚至還有公司專營門店，常見到年輕消費者在此大排長龍。



潮玩市場不可捉摸



當時泡泡瑪特的人氣角色Molly，其設計師為香港藝術家王信明（Kenny Wong）。Molly誕生於2006年，後在2016年授權泡泡瑪特推出盲盒，爆紅後成為首屈一指的潮玩IP，也是支撐泡泡瑪特銷量的主力產品。



但潮玩的生命周期不可捉摸，Molly的市場號召力迅速萎縮，其在泡泡瑪特營收中的占比，從高峰時期的40%一路下降至2022年的16%。香港市面上一度難以見到泡泡瑪特的身影。反映在公司的業績上，就是營銷支出大幅增加，會員復購率卻持續下滑，淨利潤與毛利率雙雙走低，這也直接影響到資本市場的信心。泡泡瑪特股價在2022年跌至歷史低點8.65元，不足IPO發行價（38.5元）的四分之一。



我們再來看一下Labubu，該IP其實早在2019年就已出道了，最初是作為泡泡瑪特“THE MONSTERS”精靈系列中的一個角色登場，長期處於默默無聞的狀態，但在2024年迸發出驚人的商業價值，頻獲國際明星的青睞。在6月10日的永樂2025春季拍賣會上，一款高131cm的初代藏品級薄荷色的Labubu，竟拍出了108萬元的天價。