科技股回軟　提供低吸機會

中評社北京7月3日電／據大公報報導，昨日是7月股市首個交易天，恒指受美股道指隔晚創新高的刺激，高開高走，一洗6月底連跌三日之頹風。最高時恒指見24372點，升300點，收市報24221點，升149點或0.62%。全日總成交2402億元。



昨市最大特點是個別發展升降互見，好淡似乎都各有所圖。大好友撐起內銀股，令這一板塊再顯輝煌。加上中銀（02388）、港交所（00388），組成一道美麗風景線，再次證明金融股之強勢，在下半年將可延續。



另一個崛起的板塊是本地地產股。自新世界債務重組以半新債方式處理後，地產股的“最大炸彈”經已拆除，加上樓市交投漸見熱鬧，樓市見底跡象浮現，地產股當然走在前面，一如我頭牌所說的，看好樓市，就應加倉仍低迷的本地地產股。昨日所見，地產股是另一條亮麗風景線。恒地（00012）升5%、新地（00016）升3%、新世界（00017）升9%、恒隆地產（00101）升3.6%，都跑贏。



第三個特點是科技指數逆市下跌，未能與恒指同步上升。究其原因乃科指主要成份股多數下跌，包括騰訊（00700）、阿里巴巴（09988）等。



還有，就是三、四線股有不少聞風而動，炒味轉濃，亦是好市見怪不怪的狀況了。



經過昨日混戰，大致上有如下觀感：（一）有兩股力量在博弈。有大戶希望市回一回，但“北水”勁買內銀股，說明不同意這一看法。恒指24000點要守，不是破關後才守。



（二）無論短期看法如何不同，有一點廣泛的共識，就是港股遠遠未到頂，更大的升幅在後面。以美股都能令三大指數先後創新高，為何活力充沛的港股不可以創今年新高？



（三）科技股昨日之跌，目的是壓住指數，不是睇淡，騰訊的500元關要守，即使破一破，亦是低吸機會。此股8月13日派成績表，當是後市的重要指標。