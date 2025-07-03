數字王國擴大與高校合作　深化AI應用

中評社北京7月3日電／據大公報報導，數字王國（00547）宣布與香港大學、香港城市大學、香港知專設計學院等院校教授達成協作共識；亦攜手安徽信息工程學院、對外經濟貿易大學等高等教育機構，逐步推進一系列產學研協同計劃，聯合開設產學研基地並共同建立校企之間的互訪機制和實訓路徑，積極尋求產學研協同的衍生模式。預期將來有更多高等院校人才投入相關研發，進一步深化AI時代中虛擬人、視覺特效、可視化的創意迭代和技術升級，對集團未來發展有利，值得留意。



數字王國自2016年起於AI與虛擬實境領域創先河，革新創造出具備情感表現的全實時照片寫實級虛擬人，其技術能廣泛應用於多元領域，包括健康與長者照護、教育與培訓、禮賓接待、銀行金融保險、公營部門、娛樂等場景，有助提升服務效率、使用體驗及商業價值。



AI和虛擬人技術正重塑當前教育形態，集團持續擴大與高等教育院校的策略合作，如為學生提供實習培訓，包括參與虛擬人技術開發流程、生成式AI模型訓練，並協力團隊深化AI技術應用和創新能力等。實習期完結後，學生可繼續參與專案，包括本地及海外機構研發的虛擬人技術應用相關項目，貫穿理論學習、實踐和落地應用。數字王國與高等教育機構聯合推動人才孵化、菁英儲備，積極推行產學研協作多元模式，藉由系列活動培育復合型專才並提供就業空間，多方互利互惠。



數字王國去年進駐香港科學園，將在本地以至亞洲大展拳腳，目前為開拓和播種階段，將來進入收成期，對集團發展和未來業績均有利，前景值得期待。