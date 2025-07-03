港股7月開局報捷　北水淨流入50

中評社北京7月3日電／據大公報報導，港股七月份首日開出紅盤，恒指高收24221點，升149點，終止三連跌。南下資金主力操作二、三線股，個別股份股價大升。重慶鋼鐵（01053）A股漲停板，H股股價飆91.1%報1.72元；全日股份成交額25.95億元，上日衹有374萬元。北水是重慶鋼鐵股價推手，來自港股通買入額佔19.32億元，但賣出額達到17.88億元。另外，整體港股通淨買入50.35億元，略低於上日52.19億元。



展望後市，交銀國際指出，隨著風險溢價回落，港股已基本完成修復進程；目前適度擁擠度狀態為投資者提供較理想配置窗口。如果要見到港股走向更廣泛全面上漲，必須具備強而有力的基本面支撐，以及政策催化因素。



交銀國際七月份推介股份名單，包括中國太保（02601）估值具有較高投資性價比。領展（00823）估值觸底，擁有降息主題。騰訊（00700）業務穩健估值仍在低位，預期確定性較強。泡泡瑪特（09992），相信旗下Labubu驅動業績強勁增長。



招商證券分析認為，南向資金自5月份恢復淨流入，港股具備多重配置優勢。估值方面，恒指市盈率10.5倍，略低於八年歷史平均值10.9倍，顯著低於標普500指數的22.3倍，相比A股修復空間更大。大藍籌現金充裕，恒指成份股股息率達3.8厘，在全球低利率環境下具吸引力，但需留意短期波動或將持續。



招商證券第三季股份推薦名單，港股部分新納入新東方（09901）、訊飛醫療（02506）、理想汽車（02015）及泡泡瑪特，其他推薦股份包括阿里巴巴（09988）、騰訊、翰森製藥（03692）等。新東方昨日股價跌0.7%，報41.85元；泡泡瑪特則跌3.1%，報258.2元。