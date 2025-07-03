港IPO全年集資料重奪世界第一

中評社北京7月3日電／據大公報報導，羅兵咸：逾200公司申請上市 旺市或延續至明年上半年



受惠北水與海外資金流入，加上在中央政策加持下，A股上市公司以至其他內地企業赴香港上市熱潮持續。今年上半年香港新股市場合共集資1，071億元，按年大升7倍，集資額位居全球第1。羅兵咸永道昨指，隨著逾200間企業正申港上市，上半年新股旺場表現，可望延續至明年上半年，故將全年IPO集資額預測，由年初估計最多1，600億元，上調到2，000億至2，200億元，升幅25%至37.5%。全年度計，集資額有望重奪全球第1。



對於近日金管局兩度出手承接港元沽盤，顯示有資金流走。羅兵咸永道香港資本市場服務主管合夥人黃金錢認為，資金“來得快、去得快”，當有需要時如大型新股吸引投資者認購，資金流入速度也很快，因此，不擔心近日小量資金流出會影響新股市場。



料逾兩家企業籌資逾百億



黃金錢預計，下半年股市走勢有機會較波動，部分企業或更改上市時間表，然而短期波動不足影響中期趨勢。“保守估計，集資超過100億元的企業有2至3間，但未必全部於今年下半年出現。”



另外，羅兵咸永道統計顯示，回顧2025年上半年，香港共有44家新股上市，包括42家在主板上市、1家GEM轉至主板（沒有集資）公司及1家De－SPAC，上市公司數量按年增47%。至於行業板塊分布方面，主板新股以零售、消費品及服務（34%）為主，其次為工業及材料與醫療和醫藥（各佔23%）。



羅兵咸永道指，下半年為香港IPO旺季，預期利好市場氣氛將延續。目前已遞交申請在香港上市的企業超過200家，涵蓋企業來自不同行業，包括製造業、零售、消費品及服務等傳統行業，也有來自生物科技、醫療和醫藥、人工智能、資訊科技及電訊服務等新經濟行業。