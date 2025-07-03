美國“大而美”法案影響幾何？

7月1日，在美國首都華盛頓白宮，美國總統特朗普在登機前回答記者提問。（圖片來源：新華社） 中評社北京7月3日電／據新華社報導，美國國會眾議院2日開始討論參議院版本的所謂“大而美”稅收與支出法案。由於參議院對眾議院先前通過的該法案有較大修改，眾議院須再次通過新版本才能提交美國總統特朗普簽字並成為法律。這一法案因造成聯邦援助削減、長期債務增加和為富人和大企業減稅等而備受爭議，被一些人士批評“劫貧濟富”、將美國進一步推上財政不可持續道路。



這一法案焦點內容有哪些？推進後續立法阻力有多大？實施後將產生哪些影響？



法案焦點內容有哪些？



“大而美”法案是特朗普2025年初重返白宮後推出的標誌性立法議程。



該法案主要內容包括延長特朗普在其第一個任期內於2017年通過的企業和個人減稅措施，讓小費和加班工資收入免於納稅等，其核心條款是降低企業稅。此前的眾議院版本僅將減稅舉措從2025年延長到2029年，即特朗普政府任期結束之時，而參議院版本則將減稅舉措無限期永久化。



根據美國國會預算辦公室的分析，僅法案中的延長減稅措施在未來十年就將帶來超過4.5萬億美元支出成本。同時，參議院版本法案在未來十年將使美國赤字增加近3.3萬億美元，美國債務上限也將提高5萬億美元。



美國媒體援引專家分析指出，根據參議院版本法案，醫療保險和其他聯邦援助的削減，將抵消輕微稅收減免給許多家庭帶來的改善，最終受益者主要是富人。一些民主黨參議員指責參議院版本法案是“劫貧濟富”。