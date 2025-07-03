工行估值便宜　上望7元

圖：工行預期市盈率6倍左右，現價偏低。（大公報） 中評社北京7月3日電／據大公報報導，港股在策略買盤入市下，低位承接力強，恒生指數突破24000點心理關口，蓄勢挑戰25000點水平。環顧港股的市況，銀行股成資金追捧的對象，內銀股屢創新高，另外滙豐亦闖上新高峰，成為帶動大市的主要動力來源。另外周期性股份亦個別發展，具盈利質素及新經濟重點的股份受追捧，為指數上升動力作出貢獻。



從技術走勢分析，工商銀行（01398）最近走勢強勁，屢創新高，突破6.2元阻力區後，升勢轉強，有向上挑戰7元心理關口之勢。由於此股的交投活躍，動力強，支持股價沿20天移動平均線攀升，目前20天及50天線分別在6.149元及5.786元，是下線支持。技術指標雖然迫近超買區，但是，預料在動力強勁下，會出現消耗性上升走勢，迫近7元心理關口水準始出現較大的調整壓力。



至於工商銀行的基本因素強，盈利穩定，而且市場預期可見將來盈利維持增長，以目前市價計算，此股的預期市盈率衹有6倍左右，反映股價偏低。如果以一個12倍的預期市盈率計算，股價上升潛力強，成為投資機構入市的根據。伺機在6.5元以下水準吸納，第一個上線目標是7元心理關口，中期升浪頂位有機會於7.8元左右出現，而下線參考位在20天線的6.149元。