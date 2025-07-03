特朗普施壓美聯儲　鮑威爾堅持貨幣非政治化

6月18日，美國聯邦儲備委員會主席鮑威爾在華盛頓出席記者會。（圖片來源：新華社） 中評社北京7月3日電／據新華社報導，美國總統特朗普本周連續發聲，要求美國聯邦儲備委員會進一步降息，並以下一任美聯儲主席人選的話題對現任主席鮑威爾施壓。鮑威爾回應稱，美聯儲貨幣政策必須“完全非政治”，重申央行仍在觀察美國關稅帶來的影響，而後再進一步決策。



特朗普6月30日在他的社交媒體平台上發布一張圖表，聲稱美國是全球關鍵利率水平最高的央行之一。特朗普還在該圖表上手寫評論，批評鮑威爾讓美國損失數以千億計美元，稱“你應該大幅降低利率”，並在圖表中將美國應設利率標注在1%左右位置。特朗普在貼文中稱，美聯儲“應該為自己允許這種情況發生在美國而感到羞恥”。



白宮新聞秘書卡羅琳·萊維特當天在新聞發布會上表示，特朗普將圖表發給了美聯儲。



7月1日，特朗普在總統專機“空軍一號”上表示，對於下一任美聯儲主席，他有“兩個或三個人選”，但沒有提供更多信息。



《華爾街日報》日前報導，特朗普正考慮將前美聯儲理事凱文·沃什和白宮國家經濟委員會主任凱文·哈西特作為鮑威爾接任人選，其他潛在提名人選為財政部長斯科特·貝森特、世界銀行前行長戴維·馬爾帕斯和美聯儲理事克裡斯托弗·沃勒。報導稱，特朗普一度考慮早在9月或10月選擇並宣布一位繼任者。



鮑威爾的任期應於2026年5月結束，他在特朗普第一任政府期間被提名美聯儲主席。美國總統通常會在現任美聯儲主席任期最後幾個月才宣布下一任提名人選。專家表示，特朗普如果繼續發表施壓鮑威爾的觀點，可能會使金融市場混亂，削弱美元，推高長期利率。



作為回應，鮑威爾7月1日在葡萄牙辛特拉舉行的歐洲央行中央銀行論壇上重申，美聯儲對進一步降息的前景保持耐心觀望態度，但不排除在本月會議上降息的可能性，稱一切都取決於即將公布的數據。