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今年前五月全國社會物流總額同比增5.3%
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2025-07-03 12:12:50
中評社北京7月3日電／據人民日報報導，中國物流與採購聯合會日前發布數據顯示：今年前5月，全國社會物流總額138.7萬億元，同比增長5.3%，5月當月增長5.0%。數據顯示，進入5月，物流運行總體平穩，物流需求結構優化，其中工業品物流增勢平穩，民生消費物流加速恢復。
前5月，工業品物流總額同比增長5.6%，單位與居民物品物流總額同比增長6.4%，實物商品網上零售額同比增長6.3%。
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