中評現場：第十三屆世界和平論壇在京開幕

開幕式現場（中評社 海涵攝） 中評社北京7月4日電（記者 海涵 助理記者 許思悅 梁夏欣 葉佳怡）以“共促世界和平與繁榮：共擔、共享、共贏”為主題的第十三屆世界和平論壇7月3日在京開幕。



中國國家副主席韓正在開幕式上發表主旨演講。他表示，當前，世界百年變局加速演進，國際和地區熱點問題此起彼伏，世界和平與發展遭遇了嚴峻的挑戰。習近平主席提出構建人類命運共同體的理念和全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議，積極倡導平等有序的世界多極化，普惠包容的經濟全球化為解決事關人類和平與發展的重大問題提供了中國方案，為維護世界和平穩定促進全球發展繁榮作出了重要貢獻。今年是中華人民抗日戰爭與世界反法西斯戰爭勝利80周年，也是聯合國成立80周年。80年前的偉大勝利，帶給世人恒久的啟迪，和平來之不易，和平必須捍衛，和平與繁榮是各國人民的共同期盼。中國作為負責任大國，始終堅持做世界和平的建設者，全球發展的貢獻者，國際秩序的維護者。中國願同各國共同促進世界和平與繁榮，攜手建設更加美好的世界。他提出四點建議：第一，堅持以史為鑒，共同維護戰後國際秩序；第二，堅持團結協作，共同完善全球治理；第三，堅持開放合作，共同促進世界繁榮發展；第四，堅持同舟共濟，共同邁向現代化。



日本前首相鳩山由紀夫在開幕式上致辭指出，國家間的理解合作非常重要，世界各國應通過對話而非武力構建和平，不應將自身制度和價值觀強加於人。鳩山由紀夫高度讚賞中國式現代化的成就，他表示，各國國情不同，中國不對外強加自身模式的做法值得肯定。他倡導以東方“和合”思想為基礎，建立尊重差異、相互理解的“友愛社會”，認為這與中國提出的“人類命運共同體”理念方向一致。面對烏克蘭戰爭、巴以衝突等國際危機，他呼籲推廣和諧共處的東方智慧，期待中國在促進世界和平中發揮更大領導作用。