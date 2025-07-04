韓正：願同各國攜手建設更美好世界

中華人民共和國副主席韓正（中評社 海涵攝） 中評社北京7月4日電（記者 海涵）第十三屆世界和平論壇7月3日在京開幕，中華人民共和國副主席韓正在開幕式上發表主旨演講。韓正指出，中國作為負責任大國，始終堅持做世界和平的建設者、全球發展的貢獻者、國際秩序的維護者。中國願同各國共同促進世界和平與繁榮，攜手建設更加美好的世界。韓正提出四點建議：第一，堅持以史為鑒，共同維護戰後國際秩序；第二，堅持團結協作，共同完善全球治理；第三，堅持開放合作，共同促進世界繁榮發展；第四，堅持同舟共濟，共同邁向現代化。



韓正表示，當前，世界百年變局加速演進，國際和地區熱點問題此起彼伏，世界和平與發展遭遇了嚴峻的挑戰。習近平主席提出構建人類命運共同體的理念和全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議，積極倡導平等有序的世界多極化，普惠包容的經濟全球化為解決事關人類和平與發展的重大問題提供了中國方案，為維護世界和平穩定促進全球發展繁榮作出了重要貢獻。



韓正指出，今年是中華人民抗日戰爭與世界反法西斯戰爭勝利80周年，也是聯合國成立80周年。80年前的偉大勝利，帶給世人恒久的啟迪，和平來之不易，和平必須捍衛，和平與繁榮是各國人民的共同期盼。中國作為負責任大國，始終堅持做世界和平的建設者、全球發展的貢獻者、國際秩序的維護者。為推動各國共同促進世界和平與繁榮，攜手建設更加美好的世界，韓正提出四點建議：



第一，堅持以史為鑒，共同維護戰後國際秩序。上世紀的兩次世界大戰給各國人民造成了空前災難。人類必須牢記戰爭的慘痛教訓，更好地從歷史中汲取智慧和力量。武力不是解決國際爭端的正確方式，只會加劇仇恨和矛盾，人們也不能重回弱肉強食的叢林法則，也不能讓唯我獨尊的霸權主義大行其道。面對變亂交織的世界，各方應共擔責任，堅定維護聯合國的權威，堅定維護以聯合國為核心的國際體系，以國際法為基礎的國際秩序，以聯合國憲章宗旨和原則為基礎的國際關係基本準則，堅定維護國際公平正義。