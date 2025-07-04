中評關注：兩岸代表聚京　共話青年融合發展

英雄航天員、北京航空航天大學教授桂海潮演講（中評社 劉一瑋攝） 中評社北京7月4日電（中評社報導組）2025兩岸青年峰會主論壇3日在北京舉行，來自兩岸的各界代表圍繞兩岸青年交流、文化交流、科技交流等議題發表了內容豐富的主題演講。代表們都紛紛表示，兩岸青少年的來往對兩岸的未來十分重要。



英雄航天員、北京航空航天大學教授桂海潮進行《叩問蒼穹》主題演講，以歷史、當下與未來為脈絡，對中國載人航天進行介紹，並展示了中國空間站的詳細信息。他提到，空間站是國之重器，未來將會有更多高水平的科研項目在上面滾動開展，與空間站共軌飛行，一起探索宇宙的奧秘。桂海潮還向觀眾們展示了在太空站拍攝的北京、台灣兩地影像。



馬英九文教基金會執行長蕭旭岑表示，台灣人是不喜歡衝突的，是務實的、審慎的、進取的，絕大多數台灣人對大陸同胞是友善的，這在兩次大陸師生團到台灣的過程中可以見證。絕大多數台灣人反對同大陸分離，希望兩岸和平發展，這是台灣的主流民意。讓兩岸的年輕人常來常往、越走越近，對兩岸的未來相當重要。



北京銀河通用機器人公司創始人王鶴分享了其在人工智能領域的豐富經驗和獨特見解，並詳細解釋了具身智能的概念和應用，強調其在製造業中的應用。他提到，他們將用具身智能推動人形機器人走入千行百業、千家萬戶，希望兩岸的青年能一起攜手，推動人形機器人真正達到生產力時代。



兩岸和平發展基金會執行長連勝武指出，希望能讓青少年朋友在不同的主題交流中客觀地來體驗內地的經驗，並且培育他們能夠獨立判斷的能力。在交流過程中，培養訓練出一些跟我們有同樣想法的年輕領袖，然後由他們去感染身邊的朋友，持續擴大觸角，也希望把這些青年領袖當成是穩定的力量，用他們的行動能夠來延續和平，用他們的青春作為橋梁，鋪設兩岸的未來。



中國青年五四獎章獲得者、冬奧冠軍武大靖結合個人的運動生涯、北京冬奧精神以及習近平總書記對青年工作的重要指示，從團結、奮鬥以及夢想三個關鍵詞，講述了兩岸青年體育交流的發展。他表示，兩岸青年的接力棒接的是中華民族偉大復興的夢想，接的是共創美好未來的承諾。如果我們能攜手合作，必將激發出更大的能量，就像滑冰比賽當中的接力賽一樣，團體賽只要每一個人都全力以赴，相信隊友最終才能贏得勝利。



北京理工大學教授、博士生導師葉建宏在演講中從個人的學習工作經歷出發，以教師、學者和台胞等不同的身份分享了在北京融合發展的感受。他表示，將致力於培養學生的創新精神和實踐能力，為國家培養更多的優秀人才，促進兩岸的良性發展。積極參與到兩岸的交流，為和平發展貢獻自己的力量，實現中華民族的偉大復興。



此外，在主論壇上，北京市領導還為2024年度“北京市三八紅旗獎章”台灣青年獲得者進行了頒獎，並舉辦了京台青年體育文化節啟動儀式。



2025兩岸青年峰會以“攜手繪青春，奮進新時代”為主題，舉辦主論壇、分論壇、科技文化融合成果展、台灣青年實習就業宣介會、中醫藥文化創意集市和“愛北京 愛台灣”系列征集活動頒獎等青年交流活動。峰會創辦以來，累計舉辦兩岸青年交流活動約150項、吸引6000多名兩岸青年熱情參與，已經成為兩岸青年交流交往、共同奮鬥成長的重要平台。



（實習記者：劉一瑋 邱韵 邱姿爽）



