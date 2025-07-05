蕭旭岑：希望兩岸青年常來常往　越走越近

馬英九文教基金會執行長 蕭旭岑演講（中評社 劉一瑋攝） 中評社北京7月5日電（實習記者 邱韵）2025兩岸青年峰會在北京舉行，主題為“攜手繪青春奮進新時代”。馬英九文教基金會執行長蕭旭岑在主論壇發表主題演講表示，絕大多數台灣民衆認可兩岸交流，希望兩岸關系和平發展。他指出，希望兩岸青年常來常往，越走越近。



蕭旭岑列舉TVBS、美麗島、台灣陸委會三項台灣民意調查結果表示，台灣的主流民意希望兩岸要交流，要對話，而非衝突，甚至超過90%的民衆不反對兩岸走向進一步的協商談判。



蕭旭岑提到，2024年4月10日習近平總書記與馬英九先生在北京人民大會堂會面時談道，青年是國家的希望，民族的未來。馬英九先生也表示，兩岸的未來在青年。兩岸的青年越交流，越認識彼此，兩岸未來發生衝突的可能性就越低。蕭旭岑指出，“讓兩岸的年輕人常來常往，越走越近，這對兩岸的未來至關重要。”



蕭旭岑表示，馬英九先生曾兩度邀請大陸高校師生團訪問台灣，在島內引發了巨大正面反響。他回憶道，兩次訪台期間，大陸高校學生在日月潭、台大校園等地受到熱烈歡迎，他們都感到興奮，紛紛表示希望帶更多親友再來台灣參訪。



蕭旭岑還提到，馬英九攜家人在湖南祭祖用當地方言回應鄉親”湘潭伢子回來了“。這一視頻在大陸收獲超過一億的播放量。他表示，這是一種兩岸同根同源，血脈相連的表現。馬先生在古稀之年來到大陸來尋根祭祖，不僅感動了大陸民衆，也給台灣民衆帶來了直抵心靈的觸動。



此外，蕭旭岑回憶道，台灣某雜志社記者此前赴湖南采訪馬英九先生，因當地酒店客滿，便向湖南民衆尋求協助。熱情的湖南民衆不僅第一時間為他們安排了住宿，還邀請他們品嘗當地美食。他們對此深受感動，并表示“兩岸民衆血濃於水的情感不言而喻。”



同時，台灣的年輕人也來到大陸親身體驗，深深體會到自己的血脈裡流淌的是中華民族的血液，中華文化是刻入骨髓的DNA，而非任何的政治舉措和刻意要求。蕭旭岑表示，“很多台灣同學期待更多大陸的同學們到台灣，與他們交流，一起學習，我覺得這樣的氛圍真的讓我非常感動。”

