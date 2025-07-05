連勝武：以行動延續和平 用青春搭建橋梁

兩岸和平發展基金會執行長 連勝武演講（中評社 邱韵攝） 中評社北京7月5日電（實習記者 邱韵）2025兩岸青年峰會在北京舉行，主題為“攜手繪青春奮進新時代”。兩岸和平發展基金會執行長連勝武在主論壇發表主題演講，分享過往在推動兩岸青年交流過程中的感想。他表示，要為兩岸青年創造更多互動機會，在交流中發展青年領袖，共同培育促進兩岸關係和平發展的未來力量。



連勝武回憶道，2005年他隨父首次訪問大陸時，引發了台灣內部許多交鋒與討論，甚至在出訪當天出現了反對者開車衝撞、機場聚集百餘人示威者等事件。訪問過程坎坷，但連勝武依然感謝在那個年紀能夠有機會接觸大陸，並由此奠定了他到大陸發展的決心。連勝武表示，”今天站在這裡回顧過去20年的時光，我覺得大陸現在已經等於是我的第二個家了。”他鼓勵台灣青年保持開放心態，不要固步自封，不應為自己設限，要多走、多看、多體驗。



連勝武介紹，兩岸和平發展基金會自2005年成立以來，長期致力於推動兩岸青年交流，並希望從中培養有影響力的青少年領袖。他指出，台灣青少年受“去中國化”教育影響，對大陸認知有限，因此基金會聚焦於推動台灣青少年來大陸實地交流，涵蓋小學生至大學生，尤其關注偏鄉、弱勢家庭的青少年群體，致力於為他們提供廣闊的成長視野和多元的選擇機會。



連勝武還透露，基金會自2023年起已組織十餘個交流團、累計帶動逾250位台灣青少年赴大陸各地交流，並協助首次出境的台灣學童辦理證件、出訪大陸。此外，基金會還在台灣偏鄉開展暑期夏令營，期望通過歷史、文化教育，助力台灣青少年瞭解中華文化的多元面貌。



連勝武呼籲台灣青少年在兩岸交流中客觀認識大陸，培養獨立判斷能力，並著力培育年輕領袖，通過他們的示範作用影響更多同齡人。他表示，希望這些青年領袖成為推動兩岸交流的穩定力量，以行動延續和平，用青春搭建橋梁，共同鋪設兩岸未來。

