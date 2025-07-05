鳩山由紀夫：日本應清晰表態不支持“台獨”

日本前首相鳩山由紀夫在第十三屆世界和平論壇中致辭（中評社 海涵攝） 中評社北京7月5日電（助理記者 梁夏欣 許思悅）7月3日，第十三屆世界和平論壇在京舉辦，主題為《共促世界和平與繁榮：共擔、共享、共贏》。日本前首相鳩山由紀夫出席論壇並致辭。



在開幕式上，鳩山由紀夫指出，往屆世界和平論壇的主題讓人印象深刻，然而現實卻是世界多地戰亂不斷，和平受到嚴重威脅。韓正副主席提出的四條建議對各國都極具價值，值得我們深入理解與合作。鳩山由紀夫始終認為，武力無法帶來和平，唯有對話才是構建和平的正確途徑，所以此次論壇在清華大學舉辦意義重大。



鳩山由紀夫充分肯定了中國式現代化的價值。他指出，中國積極推進中國式現代化，取得了顯著的經濟成就，社會長期穩定。這是中國努力的結果，但中國不會強加於人。他進而指出，因各國歷史制度不同，我們應構建友愛社會。



何為友愛社會？鳩山由紀夫表示，友愛社會要求我們相互尊重、理解、扶持，尊重珍視彼此尊嚴。不同價值觀制度的國家，不能強加理念，否則易引發戰爭。正因價值觀不同，我們更需相互理解尊重，必要時相互幫助。此外，中國提出的人類命運共同體理念，與中國式現代化相輔相成。在價值觀不同的情況下，我們不應對立，而應和睦共處。古人雲“以和為貴”，我們不應陷入二元對立思維，而應尋求和合，這才是我們應追求的世界。



鳩山由紀夫指出，當前烏克蘭戰事未平，加沙地帶種族屠殺仍在發生，美以對伊朗空襲雖停火但局勢不穩。這些國家的人們急需東方智慧，需要和合理念，以和為貴的思想，世界才有可能邁向和平，中國可以發揮更大作用，這也使本屆論壇意義深遠。